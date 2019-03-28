Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри

Яркий и легкий весенний салат

Салат из авокадо и хурмы Фото: freepik.com

Авокадо, хурма, зелень и помидоры черри – очень вкусное и оригинальное сочетание. Если вы не любите хурму, замените ее желтым болгарским перцем.

Салат с хурмой и авокадо

Ингредиенты:

1 хурма

1 авокадо

200 г помидорок черри

сок половины лайма

150 г салатных листьев или шпината

1 красная луковица

50 мл масла грецкого ореха

30 мл белого винного уксуса

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Хурму очистить и нарезать. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела). Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры. Добавить хурму и аккуратно перемешать. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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