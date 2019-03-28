Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри
Яркий и легкий весенний салат
Авокадо, хурма, зелень и помидоры черри – очень вкусное и оригинальное сочетание. Если вы не любите хурму, замените ее желтым болгарским перцем.
Салат с хурмой и авокадо
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 авокадо
- 200 г помидорок черри
- сок половины лайма
- 150 г салатных листьев или шпината
- 1 красная луковица
- 50 мл масла грецкого ореха
- 30 мл белого винного уксуса
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Хурму очистить и нарезать.
- Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
- Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
- Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
- Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
- В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
- Добавить хурму и аккуратно перемешать.
- Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: Сегодня