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Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри

Яркий и легкий весенний салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Салат из авокадо и хурмы
Салат из авокадо и хурмы
Фото: freepik.com

Авокадо, хурма, зелень и помидоры черри – очень вкусное и оригинальное сочетание. Если вы не любите хурму, замените ее желтым болгарским перцем. 

Салат с хурмой и авокадо

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 авокадо
  • 200 г помидорок черри
  • сок половины лайма
  • 150 г салатных листьев или шпината
  • 1 красная луковица
  • 50 мл масла грецкого ореха
  • 30 мл белого винного уксуса
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Хурму очистить и нарезать.
  2. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
  3. Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
  4. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
  5. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
  6. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
  7. Добавить хурму и аккуратно перемешать.
  8. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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