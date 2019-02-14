Рецепт дня: салат из чечевицы с грушей
Оригинальный вегетарианский салат с лимонной заправкой
Чечевица и груша – не совсем привычное, но очень вкусное сочетание. В салат можно добавить сыр, а вместо лимонного сока использовать бальзамический уксус.
Салат из груши и чечевицы
Ингредиенты:
- 200 г вареной коричневой чечевицы
- 2 спелые, но крепкие груши
- 2-4 веточки петрушки
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ч. л. растительного масла
- Свежемолотый черный перец
- Морская соль
Рецепт приготовления:
- Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком.
- Листья петрушки мелко нарезать.
- Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами.
- Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
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Источник: laperla-foto.livejournal.com