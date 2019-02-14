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Рецепт дня: салат из чечевицы с грушей

Оригинальный вегетарианский салат с лимонной заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Салат из чечевицы с грушей
Салат из чечевицы с грушей
Фото: laperla-foto.livejournal.com

Чечевица и груша – не совсем привычное, но очень вкусное сочетание. В салат можно добавить сыр, а вместо лимонного сока использовать бальзамический уксус. 

Салат из груши и чечевицы

Ингредиенты:

  • 200 г вареной коричневой чечевицы
  • 2 спелые, но крепкие груши
  • 2-4 веточки петрушки
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ч. л. растительного масла
  • Свежемолотый черный перец
  • Морская соль

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Рецепт приготовления:

  1. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком.
  2. Листья петрушки мелко нарезать.
  3. Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами.
  4. Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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груша салат чечевица
Источник: laperla-foto.livejournal.com
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