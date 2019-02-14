Рецепт дня: салат из чечевицы с грушей

Оригинальный вегетарианский салат с лимонной заправкой

Салат из чечевицы с грушей Фото: laperla-foto.livejournal.com

Чечевица и груша – не совсем привычное, но очень вкусное сочетание. В салат можно добавить сыр, а вместо лимонного сока использовать бальзамический уксус.

Салат из груши и чечевицы

Ингредиенты:

200 г вареной коричневой чечевицы

2 спелые, но крепкие груши

2-4 веточки петрушки

2 ст. л. лимонного сока

2 ч. л. растительного масла

Свежемолотый черный перец

Морская соль

Рецепт приготовления:

Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком. Листья петрушки мелко нарезать. Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами. Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.

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