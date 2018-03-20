Рецепт дня: салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Сегодня, 09:05

Оригинальный и вкусный салат

Салат из печени Фото: depositphotos.com
Салат из печени Фото: depositphotos.com

Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • сок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.

2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.

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3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.

4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.

5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить из авокадо диетический завтрак.

Смотрите видео, как приготовить салат в половинках авокадо:
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Источник:

"Сегодня"

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