Рецепт дня: шарлотка с яблоками и карамелью

Готовим вкусный и ароматный осенний пирог

Шарлотка с карамелью Фото: instagram.com/petite_furia

Привычную яблочную шарлотку можно разнообразить, если приготовить ее с карамелью. А щепотка ванилина или корицы сделают пирог ароматнее.

Шарлотка с карамелью

Ингредиенты:

3 яблока

3 яйца

90 г сахара

90 г муки

3 ст.л. сахара без горки для карамели

30-50 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Форму диаметром 20-23 см смажьте маслом и присыпьте мукой. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 сахара и взбейте еще, до блеска. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните. Пеките при 180 С полчаса, а потом еще полчаса при 160 С. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.

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