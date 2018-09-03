Рецепт дня: шарлотка с яблоками и карамелью
Готовим вкусный и ароматный осенний пирог
Привычную яблочную шарлотку можно разнообразить, если приготовить ее с карамелью. А щепотка ванилина или корицы сделают пирог ароматнее.
Шарлотка с карамелью
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 90 г муки
- 3 ст.л. сахара без горки для карамели
- 30-50 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С.
- Форму диаметром 20-23 см смажьте маслом и присыпьте мукой.
- Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте.
- Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 сахара и взбейте еще, до блеска.
- Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки.
- Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
- Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните.
- Пеките при 180 С полчаса, а потом еще полчаса при 160 С. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь миндальное печенье.
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Источник: "Сегодня"