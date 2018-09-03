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Рецепт дня: шарлотка с яблоками и карамелью

Готовим вкусный и ароматный осенний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Шарлотка с карамелью Фото: instagram.com/petite_furia
Шарлотка с карамелью Фото: instagram.com/petite_furia

Привычную яблочную шарлотку можно разнообразить, если приготовить ее с карамелью. А щепотка ванилина или корицы сделают пирог ароматнее.

Шарлотка с карамелью

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 90 г муки
  • 3 ст.л. сахара без горки для карамели
  • 30-50 г сливочного масла
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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С.
  2. Форму диаметром 20-23 см смажьте маслом и присыпьте мукой.
  3. Приготовьте карамель. В кастрюльку насыпьте сахар, добавьте ложку воды при желании и на сильном огне расплавьте и ждите, пока не получится коричневая карамель. Вылейте ее в форму и распределите по дну. На карамель положите кусочки масла и отставьте.
  4. Приготовьте бисквитное тесто. Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте 1/3 сахара и взбейте еще, до блеска.
  5. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. С помощью ложки аккуратно смешайте белки и желтки.
  6. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
  7. Яблоки порежьте на четвертинки, а потом кусочками прямо в форму. Залейте тестом и встряхните.
  8. Пеките при 180 С полчаса, а потом еще полчаса при 160 С. Готовую шарлотку переверните на решетку и остудите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь миндальное печенье.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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