Рецепт дня: сладкая лазанья с творогом

Готовим "лазанью" из блинов со сладкой творожной начинкой и сливочным соусом

Сладкая блинная лазанья Фото: Valeria_aksakova / Freepik

Лазанья – традиционное блюдо итальянской кухни. Ее готовят из листов пасты, чередуя их с начинкой и соусом бешамель. Даша Малахова предложила десертный вариант лазаньи: из дрожжевых блинов и творога с ванильно-сливочной заливкой.

Сладкая творожная лазанья

Ингредиенты:

500 мл теплого молока

2 яйца

5 ст. ложек муки

2-3 ст. ложки сахара

1 пакетик сухих дрожжей

4 ст. ложки растительного масла

Для начинки:

300 г творога 15 %

Для соуса:

250 сливок 33 %

3 сырых яичных желтка

сахар – по вкусу

1 стручок ванили

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Рецепт приготовления:

Приготовьте тесто на блины, смешав теплое молоко с дрожжами и сахаром. Перемешайте и оставьте, чтобы дрожжи чуть забродили. Просейте в миску муку, вбейте яйца и перемешайте. Добавьте растительное масло, чуть соли, перемешайте и испеките блины. В форму для запекания выложите блины, чередуя с творожной начинкой. Приготовьте соус, взбив сливки с желтками. Добавьте сахар по вкусу и семена ванили, разрезав ванильную палочку. Залейте соусом "лазанью" из блинов и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 175 С. За 10 минут до готовности, посыпьте лазанью сахаром, чтобы образовалась красивая карамельная корочка.

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