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Рецепт дня: свинина, фаршированная яблоками и курагой

Запеченное мясо с фруктовой начинкой – идеальный рецепт для праздничного стола

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Свинина с начинкой
Свинина с начинкой
Фото: Depositphotos

Рулет из свиной вырезки – универсальное праздничное блюдо, которое можно готовить с самыми разными начинками. Сегодня мы расскажем, как запечь вырезку с яблоками, курагой и луком.

Свинина с яблоками и курагой в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной вырезки или корейки
  • 2-3 яблока
  • 100 г кураги
  • 1 луковица
  • 1 ст.л меда
  • Щепотка молотого кориандра
  • Соль, перец
  • Растительное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см. 
  2. Очищенные яблоки нарезать дольками, предварительно замоченную курагу – кубиками, лук мелко порубить. Приправить кориандром, солью и молотым перцем, перемешать. 
  3. Выложить начинку на мясо, свернуть в рулет и при необходимости скрепить вырезку кулинарной нитью.
  4. Поместить мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 С духовке 1 час 20 минут, периодически поливая свинину соком, выделяющимся при запекании. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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