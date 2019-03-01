Рецепт дня: свинина, фаршированная яблоками и курагой
Запеченное мясо с фруктовой начинкой – идеальный рецепт для праздничного стола
Рулет из свиной вырезки – универсальное праздничное блюдо, которое можно готовить с самыми разными начинками. Сегодня мы расскажем, как запечь вырезку с яблоками, курагой и луком.
Свинина с яблоками и курагой в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг свиной вырезки или корейки
- 2-3 яблока
- 100 г кураги
- 1 луковица
- 1 ст.л меда
- Щепотка молотого кориандра
- Соль, перец
- Растительное масло
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Рецепт приготовления:
- Свинину помыть и обсушить. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см.
- Очищенные яблоки нарезать дольками, предварительно замоченную курагу – кубиками, лук мелко порубить. Приправить кориандром, солью и молотым перцем, перемешать.
- Выложить начинку на мясо, свернуть в рулет и при необходимости скрепить вырезку кулинарной нитью.
- Поместить мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 С духовке 1 час 20 минут, периодически поливая свинину соком, выделяющимся при запекании.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
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Источник: Сегодня