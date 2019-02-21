Рецепт дня: свинина с перцем и апельсиновым соком
Несложное в исполнении, но оригинальное и вкусное блюдо
Мясо по этому рецепту получается очень сочным, с ярким цитрусовым ароматом. А присутствие ноток чили делает его вкус богаче.
Свинина с чили и апельсиновым соком
Ингредиенты:
- 1 кг свинины или куриного филе
- 5 красных свежих чили
- 2 больших сладких красных перца
- 2 апельсина
- 1 пучок базилика
- 1 пучок петрушки
- 2 две средние луковицы
- 1/2 стакана сухого белого вина
- Растительное масло
- Соль
- Орегано
- Майоран
- Черный молотый перец
- Шафран
- Рис – для подачи
Читайте такжеКак приготовить вкусные и сочные отбивные из свинины
Рецепт приготовления:
- Мясо порезать небольшими кусочками (кубиками или полосками).
- Посолить, посыпать смесью орегано, майорана, шафрана и перца. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Добавить вино, оставить мариноваться.
- В это время мелко нарезать острый перец, зелень, добавить сок двух апельсинов с мякотью, перемешать.
- Сладкий перец нарезать полосками, лук – полукольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла.
- Затем обжарить мясо, добавить лук с перцем и апельсиновый соус, перемешать.
- Поставить в предварительно разогретую до 180 С духовку на 40 минут.
- Отварить рис, пока готовится мясо. Подавать желательно с текилой и лаймом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками Гордон Рамзи поделился рецептом идеальной запеченной свинины Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами Лайфхак: как приготовить шашлык, не выходя из дома
Источник: Сегодня