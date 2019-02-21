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Рецепт дня: свинина с перцем и апельсиновым соком

Несложное в исполнении, но оригинальное и вкусное блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Свинина с чили и апельсиновым соком
Свинина с чили и апельсиновым соком
Фото: Depositphotos

Мясо по этому рецепту получается очень сочным, с ярким цитрусовым ароматом. А присутствие ноток чили делает его вкус богаче.

Свинина с чили и апельсиновым соком

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины или куриного филе
  • 5 красных свежих чили
  • 2 больших сладких красных перца
  • 2 апельсина
  • 1 пучок базилика
  • 1 пучок петрушки
  • 2 две средние луковицы
  • 1/2 стакана сухого белого вина
  • Растительное масло
  • Соль 
  • Орегано
  • Майоран
  • Черный молотый перец
  • Шафран
  • Рис – для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо порезать небольшими кусочками (кубиками или полосками).
  2. Посолить, посыпать смесью орегано, майорана, шафрана и перца. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Добавить вино, оставить мариноваться.
  3. В это время мелко нарезать острый перец, зелень, добавить сок двух апельсинов с мякотью, перемешать.
  4. Сладкий перец нарезать полосками, лук – полукольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла.
  5. Затем обжарить мясо, добавить лук с перцем и апельсиновый соус, перемешать.
  6. Поставить в предварительно разогретую до 180 С духовку на 40 минут.
  7. Отварить рис, пока готовится мясо. Подавать желательно с текилой и лаймом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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