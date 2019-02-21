Рецепт дня: свинина с перцем и апельсиновым соком

Несложное в исполнении, но оригинальное и вкусное блюдо

Свинина с чили и апельсиновым соком Фото: Depositphotos

Мясо по этому рецепту получается очень сочным, с ярким цитрусовым ароматом. А присутствие ноток чили делает его вкус богаче.

Свинина с чили и апельсиновым соком

Ингредиенты:

1 кг свинины или куриного филе

5 красных свежих чили

2 больших сладких красных перца

2 апельсина

1 пучок базилика

1 пучок петрушки

2 две средние луковицы

1/2 стакана сухого белого вина

Растительное масло

Соль

Орегано

Майоран

Черный молотый перец

Шафран

Рис – для подачи

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Рецепт приготовления:

Мясо порезать небольшими кусочками (кубиками или полосками). Посолить, посыпать смесью орегано, майорана, шафрана и перца. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Добавить вино, оставить мариноваться. В это время мелко нарезать острый перец, зелень, добавить сок двух апельсинов с мякотью, перемешать. Сладкий перец нарезать полосками, лук – полукольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла. Затем обжарить мясо, добавить лук с перцем и апельсиновый соус, перемешать. Поставить в предварительно разогретую до 180 С духовку на 40 минут. Отварить рис, пока готовится мясо. Подавать желательно с текилой и лаймом.

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