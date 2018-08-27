Рецепт дня: свинина с яблоками и медом

Яблочно-медовый соус идеально подчеркивает вкус свинины

Мясо с яблоками и медом Фото: depositphotos.com

Яблоки хорошо сочетаются практически с любым мясом, особенно жирным. Они добавляют вкусу готового блюда приятную кислинку.

Свинина с яблоками и медом

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки

3 больших яблока

100 мл растительного масла

4 ст.л. меда

соль, молотый перец

1 стакан кипятка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Свинина с мятой и орехами: рецепт Юлии Высоцкой

Рецепт приготовления:

Свиную вырезку помыть, разрезать на 6-8 стейков. Слегка отбить, посыпать солью и молотым перцем. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить мясо и обжарить его до золотистого цвета с двух сторон. Переложить на тарелку и прикрыть фольгой. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать крупными дольками. Обжарить на сковороде, где готовилась свинина. Вернуть свинину в сковороду, добавить мед и горячую воду. Тушить под крышкой 10-15 минут. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек барбекю на гриле. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить свиной шашлык на минеральной воде. Кроме этого, мы писали, как приготовить свинину, фаршированную овощами.

Смотрите видео, как выбрать свинину для шашлыка: