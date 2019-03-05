Рецепт дня: свинина, запеченная под клюквенным соусом
Готовим свинину с ягодами, медом и луком
Свинина, запеченная в клюквенно-медовой глазури – это традиционное блюдо финской кухни. Клюква для приготовления маринада подойдет как свежая, так и замороженная.
Свинина в духовке с клюквой
Ингредиенты:
- 1.5 кг свиного ошейка
- 2 красные луковицы
- 300 г клюквы или брусники
- 2 ст.л. меда
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, молотый перец
- Листья салата – для подачи
Рецепт приготовления:
- Свинину помыть и обсушить. Сделать продольные надрезы в мясе, натереть солью и перцем.
- Ягоды размять вместе с медом, смазать мясо полученной смесью.
- Красный лук очистить, нарезать полукольцами и выложить на свинину.
- Свернуть мясо рулетом и скрепить кулинарной нитью. Смазать оливковым маслом и положить на противень, предварительно поместив в рукав для запекания.
- Запекать мясо при 200 С в течение часа. Затем рукав разрезать и готовить еще 30 минут при 180 С.
- Готовую свинину выложить на листья салата и полить остатками соуса.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
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Источник: Сегодня