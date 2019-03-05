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Рецепт дня: свинина, запеченная под клюквенным соусом

Готовим свинину с ягодами, медом и луком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Свинина с клюквой
Свинина с клюквой
Фото: Depositphotos

Свинина, запеченная в клюквенно-медовой глазури – это традиционное блюдо финской кухни. Клюква для приготовления маринада подойдет как свежая, так и замороженная. 

Свинина в духовке с клюквой

Ингредиенты:

  • 1.5 кг свиного ошейка
  • 2 красные луковицы
  • 300 г клюквы или брусники
  • 2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, молотый перец
  • Листья салата – для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить. Сделать продольные надрезы в мясе, натереть солью и перцем.
  2. Ягоды размять вместе с медом, смазать мясо полученной смесью.
  3. Красный лук очистить, нарезать полукольцами и выложить на свинину. 
  4. Свернуть мясо рулетом и скрепить кулинарной нитью. Смазать оливковым маслом и положить на противень, предварительно поместив в рукав для запекания.
  5. Запекать мясо при 200 С в течение часа. Затем рукав разрезать и готовить еще 30 минут при 180 С.
  6. Готовую свинину выложить на листья салата и полить остатками соуса.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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