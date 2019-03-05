Рецепт дня: свинина, запеченная под клюквенным соусом

Готовим свинину с ягодами, медом и луком

Свинина с клюквой Фото: Depositphotos

Свинина, запеченная в клюквенно-медовой глазури – это традиционное блюдо финской кухни. Клюква для приготовления маринада подойдет как свежая, так и замороженная.

Свинина в духовке с клюквой

Ингредиенты:

1.5 кг свиного ошейка

2 красные луковицы

300 г клюквы или брусники

2 ст.л. меда

2 ст.л. оливкового масла

Соль, молотый перец

Листья салата – для подачи

Рецепт приготовления:

Свинину помыть и обсушить. Сделать продольные надрезы в мясе, натереть солью и перцем. Ягоды размять вместе с медом, смазать мясо полученной смесью. Красный лук очистить, нарезать полукольцами и выложить на свинину. Свернуть мясо рулетом и скрепить кулинарной нитью. Смазать оливковым маслом и положить на противень, предварительно поместив в рукав для запекания. Запекать мясо при 200 С в течение часа. Затем рукав разрезать и готовить еще 30 минут при 180 С. Готовую свинину выложить на листья салата и полить остатками соуса.

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