Рецепт дня: свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера

Яблоки и свинина просто созданы друг для друга

Свиные отбивные на кости Фото: freepik.com

Запеченная свинина с яблоками и шалфеем – отличный вариант для осеннего обеда. Мясо, приготовленное по этому рецепту, можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом или булгуром.

Свиные отбивные с яблоками и шалфеем

Ингредиенты:

свиная корейка – 4 шт. на кости

яблоко – 2 шт.

свежие листья шалфея – горсть

оливковое масло

сливочное масло - для обжаривания

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Выберите сочные, хрустящие яблоки. Не очищая их, разрежьте их, удалите сердцевину и нарежьте каждое на 8-10 долек. Отбивные выложите на доску и острым ножом сделайте надрезы в слое жира – это поможет вытопить лишний жир. Посыпьте мясо солью и перцем. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, положите отбивные и жарьте их по 3 минуты с каждой стороны, пока они не зарумянятся. Переложите мясо на смазанный маслом противень. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте на нем яблоки до золотистого цвета. Уложите по 4-5 долек яблок на каждую отбивную. Промытые листья шалфея сбрызните оливковым маслом и выложите сверху на яблоки. Противень поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 6-10 минут, чтобы все подрумянилось. Время приготовления будет зависеть от толщины отбивных. Подавать отбивные с любым гарниром на свой вкус.

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