Как приготовить творожный пирог с ягодами

Сладкий пирог с черной смородиной к чаю

Творожный пирог с ягодами Фото: Depositphotos

Этот сочный творожно-ягодный пирог можно подавать на завтрак или на десерт. Если у вас не смородины, используйте другие ягоды или мелкий изюм.

Творожный пирог с ягодами

Ингредиенты:

Масло сливочное – 60 г

Молоко -170 мл

Мука пшеничная – 110 г

Разрыхлитель – 5 г

Сахар – 100 г

Черная смородина – 100-150 г

Сладкая творожная масса – 180 г

Яйца – 1 шт.

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Рецепт приготовления:

Форму для запекания 20х20 см хорошо смазать сливочным маслом. В миске смешать муку, сахар и разрыхлитель. Половину мучной смеси равномерно распределить по дну формы, не прижимая. Далее выложить творог, сверху распределить 130 г размороженных ягод, 20 г отставить в сторону. Затем равномерно выложить оставшуюся мучную смесь. Молоко и яйца взбить до однородности. Вылить эту смесь на мучной силой. Отложенные ягоды размять, добавить 50 г растопленного сливочного масла, перемешать и вылить сверху, по возможности равномерно. Сделать частые проколы вилкой по всей площади пирога, чтобы верхняя заливки часть заливки дошла до дна формы. Выпекать пирог 35-40 минут в разогретой до 180 С духовке. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к утреннему кофе:

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