Как приготовить творожный пирог с ягодами
Сладкий пирог с черной смородиной к чаю
Этот сочный творожно-ягодный пирог можно подавать на завтрак или на десерт. Если у вас не смородины, используйте другие ягоды или мелкий изюм.
Творожный пирог с ягодами
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 60 г
- Молоко -170 мл
- Мука пшеничная – 110 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Сахар – 100 г
- Черная смородина – 100-150 г
- Сладкая творожная масса – 180 г
- Яйца – 1 шт.
Рецепт приготовления:
- Форму для запекания 20х20 см хорошо смазать сливочным маслом.
- В миске смешать муку, сахар и разрыхлитель. Половину мучной смеси равномерно распределить по дну формы, не прижимая.
- Далее выложить творог, сверху распределить 130 г размороженных ягод, 20 г отставить в сторону.
- Затем равномерно выложить оставшуюся мучную смесь. Молоко и яйца взбить до однородности. Вылить эту смесь на мучной силой.
- Отложенные ягоды размять, добавить 50 г растопленного сливочного масла, перемешать и вылить сверху, по возможности равномерно.
- Сделать частые проколы вилкой по всей площади пирога, чтобы верхняя заливки часть заливки дошла до дна формы. Выпекать пирог 35-40 минут в разогретой до 180 С духовке. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к утреннему кофе:
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Источник: Сегодня