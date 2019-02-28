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Как приготовить творожный пирог с ягодами

Сладкий пирог с черной смородиной к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Творожный пирог с ягодами
Творожный пирог с ягодами
Фото: Depositphotos

Этот сочный творожно-ягодный пирог можно подавать на завтрак или на десерт. Если у вас не смородины, используйте другие ягоды или мелкий изюм. 

Творожный пирог с ягодами

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 60 г
  • Молоко -170 мл
  • Мука пшеничная – 110 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Сахар – 100 г
  • Черная смородина – 100-150 г
  • Сладкая творожная масса – 180 г
  • Яйца –  1 шт. 

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Рецепт приготовления:

  1. Форму для запекания 20х20 см хорошо смазать сливочным маслом.
  2. В миске смешать муку, сахар и разрыхлитель. Половину мучной смеси равномерно распределить по дну формы, не прижимая.
  3. Далее выложить творог, сверху распределить 130 г размороженных ягод, 20 г отставить в сторону.
  4. Затем равномерно выложить оставшуюся мучную смесь. Молоко и яйца взбить до однородности. Вылить эту смесь на мучной силой.
  5. Отложенные ягоды размять, добавить 50 г растопленного сливочного масла, перемешать и вылить сверху, по возможности равномерно.
  6. Сделать частые проколы вилкой по всей площади пирога, чтобы верхняя заливки часть заливки дошла до дна формы. Выпекать пирог 35-40 минут в разогретой до 180 С духовке. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к утреннему кофе:

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Источник: Сегодня
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