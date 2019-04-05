Рецепт дня: вишнево-апельсиновый пирог с глазурью
Вкусный и сочный пирог с ягодами
Сладкий вишневый пирог, пропитанный цитрусовой глазурью – идеальное дополнение к чашечке крепкого кофе. Вишню перед приготовлением теста не нужно размораживать. Только убедитесь, что в ягодах нет косточек.
Пирог с вишней и сахарной глазурью
Ингредиенты:
Для теста:
- 1,5 чашки вишни без косточек замороженной или свежей
- 1/2 чашки апельсинового сока
- 2 чашки муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 чашка сахара
- 1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильной эссенции
- 3 яйца
- 1/2 чашки растительного масла без запаха и вкуса
- 1/4 чашки молока
- Цедра половины лимона
Для глазури:
- 1,5 чашки сахарной пудры
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст.л воды
Рецепт приготовления:
- Разъемную форму 20-22 см в диаметре покрыть бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 160 градусов.
- Смешать все составляющие для теста венчиком или миксером (кроме вишни). Выложить часть теста в форму, распределить равномерно вишню, покрыть оставшимся тестом.
- Выпекать 50 минут, проверить деревянной шпажкой и выпекать до готовности.
- Вынуть из духовки и сразу полить апельсиновым соком для пропитки и большей сочности пирога.
- Приготовить глазурь, смешать сахарную пудру с водой и лимонным соком. Затем по необходимости добавить еще 1 ч.л. лимонного сока и немного воды до получения нужной консистенции.
- Покрыть глазурью пирог и дать ему остыть до комнатной температуры.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.
Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:
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Источник: Сегодня