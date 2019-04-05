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Рецепт дня: вишнево-апельсиновый пирог с глазурью

Вкусный и сочный пирог с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Вишневый пирог с глазурью
Вишневый пирог с глазурью
Фото: Pixabay

Сладкий вишневый пирог, пропитанный цитрусовой глазурью – идеальное дополнение к чашечке крепкого кофе. Вишню перед приготовлением теста не нужно размораживать. Только убедитесь, что в ягодах нет косточек.

Пирог с вишней и сахарной глазурью

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1,5 чашки вишни без косточек замороженной или свежей
  • 1/2 чашки апельсинового сока
  • 2 чашки муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 чашка  сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л.  ванильной эссенции
  • 3 яйца
  • 1/2 чашки растительного масла без запаха и вкуса
  • 1/4 чашки молока
  • Цедра половины лимона

Для глазури:

  • 1,5 чашки сахарной пудры
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст.л воды

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Рецепт приготовления:

  1. Разъемную форму 20-22 см в диаметре покрыть бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 160 градусов.
  2. Смешать все составляющие для теста венчиком или миксером (кроме вишни). Выложить часть теста в форму, распределить равномерно вишню, покрыть оставшимся тестом.
  3. Выпекать 50 минут, проверить деревянной шпажкой и выпекать до готовности.
  4. Вынуть из духовки и сразу полить апельсиновым соком для пропитки и большей сочности пирога.
  5. Приготовить глазурь, смешать сахарную пудру с водой и лимонным соком. Затем по необходимости добавить еще 1 ч.л. лимонного сока и немного воды до получения нужной консистенции.
  6. Покрыть глазурью пирог и дать ему остыть до комнатной температуры. 

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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Источник: Сегодня
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