Рецепт дня: вишнево-апельсиновый пирог с глазурью

Вкусный и сочный пирог с ягодами

Вишневый пирог с глазурью Фото: Pixabay

Сладкий вишневый пирог, пропитанный цитрусовой глазурью – идеальное дополнение к чашечке крепкого кофе. Вишню перед приготовлением теста не нужно размораживать. Только убедитесь, что в ягодах нет косточек.

Пирог с вишней и сахарной глазурью

Ингредиенты:

Для теста:

1,5 чашки вишни без косточек замороженной или свежей

1/2 чашки апельсинового сока

2 чашки муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 чашка сахара

1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л. ванильной эссенции

3 яйца

1/2 чашки растительного масла без запаха и вкуса

1/4 чашки молока

Цедра половины лимона

Для глазури:

1,5 чашки сахарной пудры

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л воды

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Рецепт приготовления:

Разъемную форму 20-22 см в диаметре покрыть бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 160 градусов. Смешать все составляющие для теста венчиком или миксером (кроме вишни). Выложить часть теста в форму, распределить равномерно вишню, покрыть оставшимся тестом. Выпекать 50 минут, проверить деревянной шпажкой и выпекать до готовности. Вынуть из духовки и сразу полить апельсиновым соком для пропитки и большей сочности пирога. Приготовить глазурь, смешать сахарную пудру с водой и лимонным соком. Затем по необходимости добавить еще 1 ч.л. лимонного сока и немного воды до получения нужной консистенции. Покрыть глазурью пирог и дать ему остыть до комнатной температуры.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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