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Рецепт дня: запеченная рыба в тыквенных семечках

Такая волшебная панировка преобразит даже самую пресную белую рыбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Рыба в семечках Фото: depositphotos.com
Рыба в семечках Фото: depositphotos.com

Оригинальный рецепт, который идеален как для будней, так и для праздников – особенно, если вы устали от запеченной курицы или утки

Рыба в тыквенных семечках

Ингредиенты:

  • 500-600 г филе белой рыбы (трески, палтуса)
  • 80-100 г очищенных тыквенных семечек 
  • 1 ч. л. молотого перца чили
  • 2 ч. л. паприки
  • сушеные итальянские травы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, черный перец
  • свежая кинза и лимон – для подачи
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреваем до 220 C.
  2. Форму для запекания сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем в нее филе рыбы. На порции сразу не разрезаем, запекать лучше крупными кусками, чтобы рыба осталась нежной и сочной внутри.
  3. Панировку лучше делать в пакете, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Помещаем в пакет с застежкой тыквенные семечки и с помощью скалки разбиваем их на мелкие кусочки (не в пудру). Добавляем остальные ингредиенты. Закрываем пакет и все хорошо перемешиваем. Перед использованием попробуйте на вкус, чтобы при необходимости досолить.
  4. Высыпаем панировку на рыбу, равномерно распределяем и слегка утрамбовываем пальцами, создавая плотную корочку.
  5. Запекается белая рыба обычно очень быстро, для средней толщины кусочков филе достаточно 12-15 минут. Ориентируйтесь на размер и проверяйте готовность ножом.
  6. После духовки долго в форме рыбу лучше не держать, так как форма горячая и филе продолжает готовиться. При подаче делим на порционные кусочки и раскладываем по тарелкам. Подаем с кинзой, лимоном и любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной рыбы с картофелем. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с лососем и брокколи.

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Источник: cookingtime.ru
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