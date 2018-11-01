Рецепт дня: запеченная рыба в тыквенных семечках

Такая волшебная панировка преобразит даже самую пресную белую рыбу

Рыба в семечках Фото: depositphotos.com

Оригинальный рецепт, который идеален как для будней, так и для праздников – особенно, если вы устали от запеченной курицы или утки.

Рыба в тыквенных семечках

Ингредиенты:

500-600 г филе белой рыбы (трески, палтуса)

80-100 г очищенных тыквенных семечек

1 ч. л. молотого перца чили

2 ч. л. паприки

сушеные итальянские травы

2 ст. л. растительного масла

соль, черный перец

свежая кинза и лимон – для подачи

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреваем до 220 C. Форму для запекания сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем в нее филе рыбы. На порции сразу не разрезаем, запекать лучше крупными кусками, чтобы рыба осталась нежной и сочной внутри. Панировку лучше делать в пакете, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Помещаем в пакет с застежкой тыквенные семечки и с помощью скалки разбиваем их на мелкие кусочки (не в пудру). Добавляем остальные ингредиенты. Закрываем пакет и все хорошо перемешиваем. Перед использованием попробуйте на вкус, чтобы при необходимости досолить. Высыпаем панировку на рыбу, равномерно распределяем и слегка утрамбовываем пальцами, создавая плотную корочку. Запекается белая рыба обычно очень быстро, для средней толщины кусочков филе достаточно 12-15 минут. Ориентируйтесь на размер и проверяйте готовность ножом. После духовки долго в форме рыбу лучше не держать, так как форма горячая и филе продолжает готовиться. При подаче делим на порционные кусочки и раскладываем по тарелкам. Подаем с кинзой, лимоном и любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной рыбы с картофелем. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с лососем и брокколи.