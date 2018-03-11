Рецепт дня: запеченная скумбрия с овощами
Готовим филе скумбрии с овощами на гриле
Как запечь скумбрию? Как приготовить эту рыбу правильно, чтобы она сохранила свою сочность и приобрела необыкновенный вкус и аромат? Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления скумбрии с овощным гарниром.
Запеченная на гриле скумбрия с овощами
Ингредиенты на 1 порцию:
- Филе скумбрии — 150 г
- Овощи (цуккини, помидоры, перец) — 150 г
- Чеснок — 2 дольки
- Розмарин — 1 веточка
- Тимьян — 1 веточка
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Лимон — для подачи
- Тимьян — для украшения
Рецепт приготовления:
1. Отдельно замариновать рыбное филе и нарезанные ломтиками овощи в смеси розмарина, тимьяна, измельченного чеснока, оливкового масла и специй. Дать постоять в течение 15 минут при комнатной температуре.
2. Обжарить скумбрию и ломтики овощей на разогретом гриле или сковороде гриль.
3. Подавать блюдо горячими, сбрызнув его лимонным соком и украсив веточкой тимьяна.
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