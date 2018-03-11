Рецепт дня: запеченная скумбрия с овощами

Сегодня, 09:00

Готовим филе скумбрии с овощами на гриле

Скумбрия на гриле Фото: Seafood from Norway
Скумбрия на гриле Фото: Seafood from Norway

Как запечь скумбрию? Как приготовить эту рыбу правильно, чтобы она сохранила свою сочность и приобрела необыкновенный вкус и аромат? Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления скумбрии с овощным гарниром.

Запеченная на гриле скумбрия с овощами

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Филе скумбрии — 150 г
  • Овощи (цуккини, помидоры, перец) — 150 г
  • Чеснок — 2 дольки
  • Розмарин — 1 веточка
  • Тимьян — 1 веточка
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лимон — для подачи
  • Тимьян — для украшения

Рецепт приготовления:

1. Отдельно замариновать рыбное филе и нарезанные ломтиками овощи в смеси розмарина, тимьяна, измельченного чеснока, оливкового масла и специй. Дать постоять в течение 15 минут при комнатной температуре.

2. Обжарить скумбрию и ломтики овощей на разогретом гриле или сковороде гриль.

3. Подавать блюдо горячими, сбрызнув его лимонным соком и украсив веточкой тимьяна.

Напомним, ранее диетологи рассказали, какие сорта рыбы следует исключить из рациона. Они также сообщили, какой сорт рыбы убережет от слепоты.

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Источник:

"Сегодня"

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