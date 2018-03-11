Рецепт дня: запеченная скумбрия с овощами

Готовим филе скумбрии с овощами на гриле

Как запечь скумбрию? Как приготовить эту рыбу правильно, чтобы она сохранила свою сочность и приобрела необыкновенный вкус и аромат? Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления скумбрии с овощным гарниром.

Запеченная на гриле скумбрия с овощами

Ингредиенты на 1 порцию:

Филе скумбрии — 150 г

Овощи (цуккини, помидоры, перец) — 150 г

Чеснок — 2 дольки

Розмарин — 1 веточка

Тимьян — 1 веточка

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Лимон — для подачи

Тимьян — для украшения

Рецепт приготовления:

1. Отдельно замариновать рыбное филе и нарезанные ломтиками овощи в смеси розмарина, тимьяна, измельченного чеснока, оливкового масла и специй. Дать постоять в течение 15 минут при комнатной температуре.

2. Обжарить скумбрию и ломтики овощей на разогретом гриле или сковороде гриль.

3. Подавать блюдо горячими, сбрызнув его лимонным соком и украсив веточкой тимьяна.

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