Рецепт дня: запеченная скумбрия в виноградных листьях
Этот рецепт – популярное блюдо болгарской кухни
Как запечь скумбрию? Как приготовить эту рыбу правильно, чтобы она сохранила свою сочность и приобрела необыкновенный вкус и аромат? Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления скумбрии в виноградных листьях.
Скумбрия с лимоном в духовке
Ингредиенты:
- 1 целая свежая скумбрия
- 1 лимон
- 50 г свежих виноградных листьев
- свежий тархун (эстрагон)
- оливковое масло
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Целую тушку скумбрии помойте и разделите на филе. Голову и кости удалите.
- На кусок фольги одним слоем выложите промытые виноградные листья внахлест. Сверху положите одно филе кожей вниз и посыпьте цедрой половины лимона. Посолите, поперчите, добавьте веточку тархуна.
- Накройте вторым филе кожей вверх и закройте вторым слоем виноградных листьев. Заверните в фольгу.
- Запекайте в разогретой до 200 С духовке около 10 минут или на углях. Подавайте рыбу вместе с дольками лимона.
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Источник: "Сегодня"