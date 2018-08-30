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Рецепт дня: запеченная скумбрия в виноградных листьях

Этот рецепт – популярное блюдо болгарской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Скумбрия в виноградных листьях Фото: depositphotos.com
Скумбрия в виноградных листьях Фото: depositphotos.com

Как запечь скумбрию? Как приготовить эту рыбу правильно, чтобы она сохранила свою сочность и приобрела необыкновенный вкус и аромат? Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления скумбрии в виноградных листьях.

Скумбрия с лимоном в духовке

Ингредиенты:

  • 1 целая свежая скумбрия
  • 1 лимон
  • 50 г свежих виноградных листьев
  • свежий тархун (эстрагон)
  • оливковое масло
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Целую тушку скумбрии помойте и разделите на филе. Голову и кости удалите.
  2. На кусок фольги одним слоем выложите промытые виноградные листья внахлест. Сверху положите одно филе кожей вниз и посыпьте цедрой половины лимона. Посолите, поперчите, добавьте веточку тархуна.
  3. Накройте вторым филе кожей вверх и закройте вторым слоем виноградных листьев. Заверните в фольгу.
  4. Запекайте в разогретой до 200 С духовке около 10 минут или на углях. Подавайте рыбу вместе с дольками лимона.

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Смотрите видео, как правильно выбрать замороженную рыбу:

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Источник: "Сегодня"
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