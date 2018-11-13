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Рецепт дня: запеченная свинина с горчичной корочкой

Мясо в этом рецепте запекается с медом, чесноком и зернистой горчицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Запеченная свинина в горчице Фото: depositphotos.com
Запеченная свинина в горчице Фото: depositphotos.com

Свиная вырезка в горчице – идеальное праздничное блюдо, простое и вкусное. К нему можно подать картофель, запеченный дольками и тушеные овощи. Хорошим дополнением станет клюквенный соус от Джейми Оливера.

Запеченная свинина в горчичной корочке

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти свинины 
  • 1 яичный желток
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • соль
  • зернистая горчица
  • 1 ст.л. меда
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. вермута

Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки. 
  2. Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.
  3. Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.
  4. Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.
  5. Нагреть духовку до 200 С.
  6. Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью. 
  7. Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
  8. Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: "Сегодня"
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