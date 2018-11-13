Рецепт дня: запеченная свинина с горчичной корочкой
Мясо в этом рецепте запекается с медом, чесноком и зернистой горчицей
Свиная вырезка в горчице – идеальное праздничное блюдо, простое и вкусное. К нему можно подать картофель, запеченный дольками и тушеные овощи. Хорошим дополнением станет клюквенный соус от Джейми Оливера.
Запеченная свинина в горчичной корочке
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 яичный желток
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- соль
- зернистая горчица
- 1 ст.л. меда
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. вермута
Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки.
- Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.
- Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.
- Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.
- Нагреть духовку до 200 С.
- Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью.
- Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
- Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.
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Источник: "Сегодня"