Рецепт дня: запеченная свинина с горчичной корочкой

Мясо в этом рецепте запекается с медом, чесноком и зернистой горчицей

Запеченная свинина в горчице Фото: depositphotos.com

Свиная вырезка в горчице – идеальное праздничное блюдо, простое и вкусное. К нему можно подать картофель, запеченный дольками и тушеные овощи. Хорошим дополнением станет клюквенный соус от Джейми Оливера.

Запеченная свинина в горчичной корочке

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 яичный желток

1/2 ч.л. молотого имбиря

соль

зернистая горчица

1 ст.л. меда

2 зубчика чеснока

3 ст.л. вермута

Рецепт приготовления:

Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки. Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем. Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой. Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить. Нагреть духовку до 200 С. Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью. Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком. Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.

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