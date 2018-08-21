Рецепт дня: запеченное куриное филе с картофелем, помидорами и грибами

Готовим вкусный обед в духовке

Курица в духовке с картошкой Фото: depositphotos.com

Запеканка из овощей и куриного филе – прекрасное блюдо для обеда. Вам не придется готовить гарнир – картофель, грибы и томатный соус отлично дополняют курицу.

Куриное филе с овощами в духовке

Ингредиенты:

500 г куриного филе

500 г картофеля

3 больших помидора

300 г шампиньонов

несколько зубчиков чеснока

соль, молотый перец

сушеные итальянские травы

свежая зелень

оливковое масло

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Рецепт приготовления:

Чеснок почистить и мелко порубить. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. Мякоть мелко нарезать. Куриное филе помыть, нарезать длинными полосками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, посолить. Очищенный картофель нарезать кружочками или дольками, грибы – пластинками. На дно формы выложить помидоры, добавить чеснок и соль, перемешать. Чередуя, слоями выложить картофель и шампиньоны. Посолить, посыпать итальянскими травами. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Выложить сверху куриное филе и готовить еще 5-10 минут. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью.

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