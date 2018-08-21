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Рецепт дня: запеченное куриное филе с картофелем, помидорами и грибами

Готовим вкусный обед в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Курица в духовке с картошкой Фото: depositphotos.com
Курица в духовке с картошкой Фото: depositphotos.com

Запеканка из овощей и куриного филе – прекрасное блюдо для обеда. Вам не придется готовить гарнир – картофель, грибы и томатный соус отлично дополняют курицу. 

Куриное филе с овощами в духовке

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 500 г картофеля
  • 3 больших помидора
  • 300 г шампиньонов
  • несколько зубчиков чеснока
  • соль, молотый перец
  • сушеные итальянские травы
  • свежая зелень
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Чеснок почистить и мелко порубить.
  2. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. Мякоть мелко нарезать.
  3. Куриное филе помыть, нарезать длинными полосками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, посолить.
  4. Очищенный картофель нарезать кружочками или дольками, грибы – пластинками.
  5. На дно формы выложить помидоры, добавить чеснок и соль, перемешать.
  6. Чередуя, слоями выложить картофель и шампиньоны. Посолить, посыпать итальянскими травами. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
  7. Выложить сверху куриное филе и готовить еще 5-10 минут. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить чахохбили из курицы. Мы также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

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Источник: "Сегодня"
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