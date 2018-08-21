Рецепт дня: запеченное куриное филе с картофелем, помидорами и грибами
Готовим вкусный обед в духовке
Запеканка из овощей и куриного филе – прекрасное блюдо для обеда. Вам не придется готовить гарнир – картофель, грибы и томатный соус отлично дополняют курицу.
Куриное филе с овощами в духовке
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 500 г картофеля
- 3 больших помидора
- 300 г шампиньонов
- несколько зубчиков чеснока
- соль, молотый перец
- сушеные итальянские травы
- свежая зелень
- оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Чеснок почистить и мелко порубить.
- Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. Мякоть мелко нарезать.
- Куриное филе помыть, нарезать длинными полосками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, посолить.
- Очищенный картофель нарезать кружочками или дольками, грибы – пластинками.
- На дно формы выложить помидоры, добавить чеснок и соль, перемешать.
- Чередуя, слоями выложить картофель и шампиньоны. Посолить, посыпать итальянскими травами. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
- Выложить сверху куриное филе и готовить еще 5-10 минут. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью.
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Источник: "Сегодня"