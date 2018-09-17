Рецепт дня: запеченные картофельные дольки с паприкой
Картофель по-деревенски – прекрасный гарнир к рыбе и птице
Если вы хотите сделать картофельные дольки более диетическими, не обжаривайте их во фритюре, а отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут.
Запеченный картофель с паприкой
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 2 ст.л. молотой паприки
- 1 ч.л. сушеного орегано
- растительное масло
- крупная соль
- молотый перец
- зелень петрушки
Рецепт приготовления:
- Картофель почистить и нарезать одинаковыми дольками толщиной не больше 3 см.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогреть растительное масло. Быстро обжарить картофельные дольки до румяной корочки.
- Шумовкой переложить картофель на противень и обвалять его в специях со всех сторон.
- Запекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут, один раз перевернув. Подавать картофель, посыпав его мелко нарезанной петрушкой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":
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Источник: "Сегодня"