Рецепт дня: запеченные картофельные дольки с паприкой

Картофель по-деревенски – прекрасный гарнир к рыбе и птице

Запеченный картофель дольками Фото: freepik.com

Если вы хотите сделать картофельные дольки более диетическими, не обжаривайте их во фритюре, а отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут.

Запеченный картофель с паприкой

Ингредиенты:

1 кг картофеля

2 ст.л. молотой паприки

1 ч.л. сушеного орегано

растительное масло

крупная соль

молотый перец

зелень петрушки

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Рецепт приготовления:

Картофель почистить и нарезать одинаковыми дольками толщиной не больше 3 см. В глубокой сковороде или сотейнике разогреть растительное масло. Быстро обжарить картофельные дольки до румяной корочки. Шумовкой переложить картофель на противень и обвалять его в специях со всех сторон. Запекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут, один раз перевернув. Подавать картофель, посыпав его мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":