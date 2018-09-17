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Рецепт дня: запеченные картофельные дольки с паприкой

Картофель по-деревенски – прекрасный гарнир к рыбе и птице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Запеченный картофель дольками Фото: freepik.com
Запеченный картофель дольками Фото: freepik.com

Если вы хотите сделать картофельные дольки более диетическими, не обжаривайте их во фритюре, а отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут.

Запеченный картофель с паприкой

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 2 ст.л. молотой паприки
  • 1 ч.л. сушеного орегано
  • растительное масло
  • крупная соль
  • молотый перец
  • зелень петрушки
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить и нарезать одинаковыми дольками толщиной не больше 3 см.
  2. В глубокой сковороде или сотейнике разогреть растительное масло. Быстро обжарить картофельные дольки до румяной корочки.
  3. Шумовкой переложить картофель на противень и обвалять его в специях со всех сторон.
  4. Запекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут, один раз перевернув. Подавать картофель, посыпав его мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":

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Источник: "Сегодня"
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