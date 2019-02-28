Рецепт дня: запеченный лосось под медово-горчичной корочкой

Это блюдо будет готово буквально за 20 минут

Запеченное филе лосося Фото: Depositphotos

Запеченный лосось с медом и горчицей – это просто, быстро и очень вкусно. Для приготовления блюда используйте только свежую красную рыбу хорошего качества.

Запеченный лосось с горчицей и медом

Ингредиенты:

680-900 г филе лосося

1 1/2 столовой ложки меда

1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы

3 зубчика чеснока, измельченных

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 205 C. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль. Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки. Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 C в течение 8–10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.

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