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Рецепт дня: запеченный лосось под медово-горчичной корочкой

Это блюдо будет готово буквально за 20 минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеченное филе лосося
Запеченное филе лосося
Фото: Depositphotos

Запеченный лосось с медом и горчицей – это просто, быстро и очень вкусно. Для приготовления блюда используйте только свежую красную рыбу хорошего качества.

Запеченный лосось с горчицей и медом

Ингредиенты:

  • 680-900 г филе лосося
  • 1 1/2 столовой ложки меда
  • 1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы
  • 3 зубчика чеснока, измельченных
  • 3 столовые ложки оливкового масла 
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего укропа
  • щепотка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 205 C.
  2. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль.
  3. Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки.
  4. Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 C в течение 8–10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт Сегодня.Lifestyle также делился рецептом греческого рыбного супа и картофельного салата с фетой.

Смотрите видео, как выбрать качественную рыбу:

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Источник: Сегодня
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