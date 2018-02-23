Рецепт дня: зеленый салат с курицей и помидорами
Он готовится из микса зелени, куриного филе и томатов
Салат из курицы – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Запеченное куриное мясо отлично сочетается с овощами и легкими заправками.
Салат из куриного филе с томатами
Ингредиенты:
Для салата:
- куриное филе – 300 г
- вяленые томаты в масле или помидоры черри – 100 г
- сыр пармезан – 50 г
- листья салата – пучок
- руколла – по вкусу
- сушеный чеснок
- молотый черный перец
- прованские травы
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль
Для заправки:
- оливковое масло – 50 мл
- горчица – 1 ч.л.
- сок половины лимона
- соль
- перец
Рецепт приготовления:
1. Перемешать в миске сушеный чеснок, молотый черный перец, прованские травы, растительное масло и соль.
2. Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть смесью из приправ и дать помариноваться в течение 15-20 минут.
3. Завернуть куриное филе в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 30-40 минут, выключить духовку и оставить в ней филе еще примерно на 20 минут.
4. Томаты порезать, промытые салатные листья порвать руками, пармезан натереть крупными пластинками. Добавить остывшее и нарезанное куриное филе.
5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Дать ему настояться в течение 10-15 минут и подавать.
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