Рецепт дня: зеленый салат с курицей и помидорами

Сегодня, 11:45

Он готовится из микса зелени, куриного филе и томатов

Салат из курицы и рукколы
Салат из курицы и рукколы

Салат из курицы – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Запеченное куриное мясо отлично сочетается с овощами и легкими заправками.

Салат из куриного филе с томатами

Ингредиенты:

Для салата:

  • куриное филе – 300 г
  • вяленые томаты в масле или помидоры черри – 100 г
  • сыр пармезан – 50 г
  • листья салата – пучок
  • руколла – по вкусу 
  • сушеный чеснок 
  • молотый черный перец
  • прованские травы
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль

Для заправки:

  • оливковое масло – 50 мл
  • горчица – 1 ч.л.
  • сок половины лимона 
  • соль 
  • перец

Рецепт приготовления:

1. Перемешать в миске сушеный чеснок, молотый черный перец, прованские травы, растительное масло и соль.

2. Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть смесью из приправ и дать помариноваться в течение 15-20 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3. Завернуть куриное филе в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 30-40 минут, выключить духовку и оставить в ней филе еще примерно на 20 минут.

4. Томаты порезать, промытые салатные листья порвать руками, пармезан натереть крупными пластинками. Добавить остывшее и нарезанное куриное филе.

5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Дать ему настояться в течение 10-15 минут и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
салат, рецепт, помидоры, пармезан, куриное филе
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Картошка с грибами: Фото: freepik.com

Великий пост-2018: готовим картофель с грибами в горшочках

Сегодня, 10:57

Вы можете использовать для этого блюда шампиньоны или белые грибы

Food

Творожная запеканка с бананами Фото: Freepik.com

Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с бананами

Сегодня, 09:02

Используйте для этого рецепта творожной запеканки только спелые бананы
Загрузка...

Food

Салат с ростбифом Фото: Ben and Me

Лучшие рецепты: салат с ростбифом, грибами и помидорами черри

Вчера, 17:00

Вы можете посыпать готовый салат раскрошенной фетой

Food

Кордон блю Фото: RecipeTin Eats

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 14:39

Это блюдо представляет собой шницель из курицы или телятины, наполненный сыром и ветчиной
Загрузка...