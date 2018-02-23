Рецепт дня: зеленый салат с курицей и помидорами

Он готовится из микса зелени, куриного филе и томатов

Салат из курицы – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Запеченное куриное мясо отлично сочетается с овощами и легкими заправками.

Салат из куриного филе с томатами

Ингредиенты:

Для салата:

куриное филе – 300 г

вяленые томаты в масле или помидоры черри – 100 г

сыр пармезан – 50 г

листья салата – пучок

руколла – по вкусу

сушеный чеснок

молотый черный перец

прованские травы

растительное масло – 2 ст.л.

соль

Для заправки:

оливковое масло – 50 мл

горчица – 1 ч.л.

сок половины лимона

соль

перец

Рецепт приготовления:

1. Перемешать в миске сушеный чеснок, молотый черный перец, прованские травы, растительное масло и соль.

2. Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть смесью из приправ и дать помариноваться в течение 15-20 минут.

3. Завернуть куриное филе в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 30-40 минут, выключить духовку и оставить в ней филе еще примерно на 20 минут.

4. Томаты порезать, промытые салатные листья порвать руками, пармезан натереть крупными пластинками. Добавить остывшее и нарезанное куриное филе.

5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Дать ему настояться в течение 10-15 минут и подавать.

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