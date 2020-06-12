Рецепт домашнего лимонада с ревенем и мятой

Необычный напиток для жаркого лета

Если вы не знаете, что делать с богатым урожаем ревеня, сварите вкусный домашний лимонад с мятой. Такой напиток просто готовится, получается очень легким, необычным и освежающим. По желанию вы можете добавить в стакан нарезанные ягоды клубники или голубики.

Лимонад с ревенем

Лимонад с ревенем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

86 ккал на 100 г

Для сиропа:

500 г ревеня

125 г сахара

1 лимон (сок и цедра)

10 г свежей мяты

200 мл воды

Для подачи:

1 бутылка газированной воды

Кубики льда

Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:

Способ приготовления:

При необходимости очистите ревень и нарежьте на кусочки одинакового размера. Добавьте в кастрюлю сахар, лимонный сок, цедру лимона, воду и мяту. Варите приблизительно 15 минут, пока ревень не станет мягким. Дайте смеси немного остыть, затем пропустите через сито и сохраните сироп.

Как подавать лимонад

Чтобы приготовить лимонад из ревеня, нужно всего лишь добавить несколько кубиков льда, сироп из ревеня и газированную воду по вкусу в стакан и перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь клубничный пирог с ревенем.

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