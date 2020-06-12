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Рецепт домашнего лимонада с ревенем и мятой

Сегодня, 18:02

Необычный напиток для жаркого лета

Если вы не знаете, что делать с богатым урожаем ревеня, сварите вкусный домашний лимонад с мятой. Такой напиток просто готовится, получается очень легким, необычным и освежающим. По желанию вы можете добавить в стакан нарезанные ягоды клубники или голубики.

Лимонад с ревенем

Лимонад с ревенем
Лимонад с ревенем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 86 ккал на 100 г

Для сиропа:

  • 500 г ревеня
  • 125 г сахара
  • 1 лимон (сок и цедра)
  • 10 г свежей мяты
  • 200 мл воды

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Для подачи:

  • 1 бутылка газированной воды
  • Кубики льда

Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:

Способ приготовления:

  1. При необходимости очистите ревень и нарежьте на кусочки одинакового размера.
  2. Добавьте в кастрюлю сахар, лимонный сок, цедру лимона, воду и мяту.
  3. Варите приблизительно 15 минут, пока ревень не станет мягким. Дайте смеси немного остыть, затем пропустите через сито и сохраните сироп.

Как подавать лимонад

Чтобы приготовить лимонад из ревеня, нужно всего лишь добавить несколько кубиков льда, сироп из ревеня и газированную воду по вкусу в стакан и перемешать.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь клубничный пирог с ревенем.

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Источник: Сегодня
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