Рецепт домашнего лимонада с ревенем и мятой
Необычный напиток для жаркого лета
Если вы не знаете, что делать с богатым урожаем ревеня, сварите вкусный домашний лимонад с мятой. Такой напиток просто готовится, получается очень легким, необычным и освежающим. По желанию вы можете добавить в стакан нарезанные ягоды клубники или голубики.
Лимонад с ревенем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 86 ккал на 100 г
Для сиропа:
- 500 г ревеня
- 125 г сахара
- 1 лимон (сок и цедра)
- 10 г свежей мяты
- 200 мл воды
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Для подачи:
- 1 бутылка газированной воды
- Кубики льда
Смотрите видео с необычными рецептами лимонада:
Способ приготовления:
- При необходимости очистите ревень и нарежьте на кусочки одинакового размера.
- Добавьте в кастрюлю сахар, лимонный сок, цедру лимона, воду и мяту.
- Варите приблизительно 15 минут, пока ревень не станет мягким. Дайте смеси немного остыть, затем пропустите через сито и сохраните сироп.
Как подавать лимонад
Чтобы приготовить лимонад из ревеня, нужно всего лишь добавить несколько кубиков льда, сироп из ревеня и газированную воду по вкусу в стакан и перемешать.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь клубничный пирог с ревенем.
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