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Рецепт джема из хурмы с шоколадом

Готовим необычное варенье из хурмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Джем из хурмы с шоколадом
Джем из хурмы с шоколадом
Фото: Depositphotos

Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но мало кто знает, что из этого фрукта можно приготовить вкуснейший джем.

Смотрите видео, как выбрать хурму:

Чтобы сделать такое зимнее варенье более интересным, мы советуем добавить горький шоколад и мякоть маракуйи.

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Джем из хурмы с шоколадом

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 600 мл пюре из сладкой хурмы
  • 200 г сахара
  • 100 мл мякоти маракуйи
  • 100 г горького шоколада

Способ приготовления:

  1. В пюре из хурмы добавить сахар и мякоть маракуйи, перемешать, довести до кипения.
  2. Убавить огонь, варить 20 минут на маленьком огне, все время помешивая.
  3. Добавить растопленный шоколад, перемешать, снять с огня, разлить по банкам.

Полезные советы

  • Чтобы сделать пюре, хурму нужно очистить от кожицы и косточек и измельчить в блендере;
  • Вместо маракуйи можно взять сок лимона;
  • В холодильнике джем становится очень густым – учтите этот момент;
  • Джем можно подавать вместе с блинами, оладьями или тостами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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