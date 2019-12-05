Рецепт джема из хурмы с шоколадом

Готовим необычное варенье из хурмы

Джем из хурмы с шоколадом Фото: Depositphotos

Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но мало кто знает, что из этого фрукта можно приготовить вкуснейший джем.

Смотрите видео, как выбрать хурму:

Чтобы сделать такое зимнее варенье более интересным, мы советуем добавить горький шоколад и мякоть маракуйи.

Читайте также: Как испечь простую шарлотку с хурмой

Джем из хурмы с шоколадом

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

600 мл пюре из сладкой хурмы

200 г сахара

100 мл мякоти маракуйи

100 г горького шоколада

Способ приготовления:

В пюре из хурмы добавить сахар и мякоть маракуйи, перемешать, довести до кипения. Убавить огонь, варить 20 минут на маленьком огне, все время помешивая. Добавить растопленный шоколад, перемешать, снять с огня, разлить по банкам.

Полезные советы

Чтобы сделать пюре, хурму нужно очистить от кожицы и косточек и измельчить в блендере;

Вместо маракуйи можно взять сок лимона;

В холодильнике джем становится очень густым – учтите этот момент;

Джем можно подавать вместе с блинами, оладьями или тостами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.