Рецепт джема из хурмы с шоколадом
Готовим необычное варенье из хурмы
Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но мало кто знает, что из этого фрукта можно приготовить вкуснейший джем.
Смотрите видео, как выбрать хурму:
Чтобы сделать такое зимнее варенье более интересным, мы советуем добавить горький шоколад и мякоть маракуйи.
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Джем из хурмы с шоколадом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 600 мл пюре из сладкой хурмы
- 200 г сахара
- 100 мл мякоти маракуйи
- 100 г горького шоколада
Способ приготовления:
- В пюре из хурмы добавить сахар и мякоть маракуйи, перемешать, довести до кипения.
- Убавить огонь, варить 20 минут на маленьком огне, все время помешивая.
- Добавить растопленный шоколад, перемешать, снять с огня, разлить по банкам.
Полезные советы
- Чтобы сделать пюре, хурму нужно очистить от кожицы и косточек и измельчить в блендере;
- Вместо маракуйи можно взять сок лимона;
- В холодильнике джем становится очень густым – учтите этот момент;
- Джем можно подавать вместе с блинами, оладьями или тостами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня