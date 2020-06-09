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Рецепт французских гренок с фруктами от Юлии Высоцкой

Сегодня, 08:58

Французские тосты с фруктовой начинкой – отличный рецепт для завтрака

Тосты – один из главных фуд-трендов 2020 года. Мы предлагаем приготовить сладкие французские гренки от Юлии Высоцкой. Она делает их в виде сэндвичей с начинкой из свежих и сушеных фруктов.

Курагу в рецепте можно заменить вяленой клюквой, черносливом или любыми другими сухофруктами.

Французские гренки с сушеной вишней и курагой

Французские тосты с фруктами
Французские тосты с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 576 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 белая булка
  • 3 яйца
  • 30 г сахарной пудры
  • 250 мл молока
  • 1 ст. л. сливочного масла

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Для начинки:

  • 1 апельсин
  • 1 банан
  • 1 горсть вяленой вишни
  • 1 горсть кураги
  • 2 ст. л. бренди
  • 1 ст. л. сливочного масла

Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем брюле":

Способ приготовления:

  1. Курагу нарезать небольшими кусочками.
  2. Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок.
  3. Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне.
  4. Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь.
  5. Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара.
  6. В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу.
  7. Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки.
  8. Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь.
  9. Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки.

Как подавать блюдо

Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом шоколадных вафель от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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