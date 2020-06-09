Рецепт французских гренок с фруктами от Юлии Высоцкой
Французские тосты с фруктовой начинкой – отличный рецепт для завтрака
Тосты – один из главных фуд-трендов 2020 года. Мы предлагаем приготовить сладкие французские гренки от Юлии Высоцкой. Она делает их в виде сэндвичей с начинкой из свежих и сушеных фруктов.
Курагу в рецепте можно заменить вяленой клюквой, черносливом или любыми другими сухофруктами.
Французские гренки с сушеной вишней и курагой
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 576 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 белая булка
- 3 яйца
- 30 г сахарной пудры
- 250 мл молока
- 1 ст. л. сливочного масла
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Для начинки:
- 1 апельсин
- 1 банан
- 1 горсть вяленой вишни
- 1 горсть кураги
- 2 ст. л. бренди
- 1 ст. л. сливочного масла
Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем брюле":
Способ приготовления:
- Курагу нарезать небольшими кусочками.
- Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок.
- Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне.
- Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь.
- Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара.
- В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу.
- Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки.
- Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь.
- Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки.
Как подавать блюдо
Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом шоколадных вафель от Юлии Высоцкой.
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