Рецепт французских гренок с фруктами от Юлии Высоцкой

Французские тосты с фруктовой начинкой – отличный рецепт для завтрака

Тосты – один из главных фуд-трендов 2020 года. Мы предлагаем приготовить сладкие французские гренки от Юлии Высоцкой. Она делает их в виде сэндвичей с начинкой из свежих и сушеных фруктов.

Курагу в рецепте можно заменить вяленой клюквой, черносливом или любыми другими сухофруктами.

Французские гренки с сушеной вишней и курагой

Французские тосты с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

576 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 белая булка

3 яйца

30 г сахарной пудры

250 мл молока

1 ст. л. сливочного масла

Для начинки:

1 апельсин

1 банан

1 горсть вяленой вишни

1 горсть кураги

2 ст. л. бренди

1 ст. л. сливочного масла

Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем брюле":

Способ приготовления:

Курагу нарезать небольшими кусочками. Цедру апельсина натереть на мелкой терке, из половинки апельсина выжать сок. Приготовить начинку: разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, выложить курагу и вишню, перемешать, добавить апельсиновую цедру, влить сок апельсина, бренди и все прогреть на медленном огне. Банан почистить, нарезать кружками и добавить к вишне с курагой, прогревать несколько секунд, затем перемешать и выключить огонь. Яйца взбить миксером, всыпать сахар и продолжать взбивать до полного растворения сахара. В яично-сахарную смесь влить молоко и взбить все в однородную массу. Булку нарезать на 5–6 толстых ломтиков и надрезать их сбоку вдоль, не прорезая до конца, так чтобы получились кармашки. Наполнить кармашки фруктово-ягодной начинкой, затем окунуть их в яично-молочную смесь. Разогреть в отдельной сковороде оставшееся сливочное масло и обжарить ломтики хлеба с начинкой с двух сторон до золотистой корочки.

Как подавать блюдо

Обжаренные гренки посыпать сахарной пудрой и подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом шоколадных вафель от Юлии Высоцкой.

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