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Рецепт глинтвейна с клюквой, медом и фруктами

Горячий глинтвейн хорошо пить в компании друзей и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Глинтвейн с клюквой
Глинтвейн с клюквой
Фото: Depositphotos

Вкусный, ароматный глинтвейн улучшит настроение и согреет холодным зимним вечером. Мы подготовили для вас простой, но необычный рецепт этого напитка – с клюквой и фруктами. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

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Клюквенный глинтвейн с фруктами

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  1. Яблоко – 1 шт.
  2. Апельсин – 1 шт.
  3. Сахар – 30 г
  4. Палочки корицы, гвоздика и бадьян – по вкусу
  5. Клюква – 125 г
  6. Красное сухое вино – 750 мл
  7. Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоко помойте, по желанию почистите и нарежьте кубиками. Сложите в сотейник.
  2. Снимите с апельсина цедру с помощью специального ножа или овощечистки. Нарежьте кубиками и добавьте к яблоку.
  3. Поставьте сотейник на огонь, добавьте сахар, пряности, клюкву и залейте вином.
  4. Как только появится пар, снимайте глинтвейн с огня. Помните, что напиток нельзя кипятить.
  5. Добавьте мед по вкусу, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Как подавать глинтвейн

Процедите и перелейте напиток в жаропрочные бокалы. По желанию добавьте целые специи, кусочки фруктов или ягоды клюквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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Источник: Сегодня
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