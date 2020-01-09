Рецепт глинтвейна с клюквой, медом и фруктами
Горячий глинтвейн хорошо пить в компании друзей и близких
Вкусный, ароматный глинтвейн улучшит настроение и согреет холодным зимним вечером. Мы подготовили для вас простой, но необычный рецепт этого напитка – с клюквой и фруктами. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
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Клюквенный глинтвейн с фруктами
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 137 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Яблоко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Сахар – 30 г
- Палочки корицы, гвоздика и бадьян – по вкусу
- Клюква – 125 г
- Красное сухое вино – 750 мл
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоко помойте, по желанию почистите и нарежьте кубиками. Сложите в сотейник.
- Снимите с апельсина цедру с помощью специального ножа или овощечистки. Нарежьте кубиками и добавьте к яблоку.
- Поставьте сотейник на огонь, добавьте сахар, пряности, клюкву и залейте вином.
- Как только появится пар, снимайте глинтвейн с огня. Помните, что напиток нельзя кипятить.
- Добавьте мед по вкусу, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
Как подавать глинтвейн
Процедите и перелейте напиток в жаропрочные бокалы. По желанию добавьте целые специи, кусочки фруктов или ягоды клюквы.
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