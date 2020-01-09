Рецепт глинтвейна с клюквой, медом и фруктами

Горячий глинтвейн хорошо пить в компании друзей и близких

Глинтвейн с клюквой Фото: Depositphotos

Вкусный, ароматный глинтвейн улучшит настроение и согреет холодным зимним вечером. Мы подготовили для вас простой, но необычный рецепт этого напитка – с клюквой и фруктами. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Клюквенный глинтвейн с фруктами

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Яблоко – 1 шт. Апельсин – 1 шт. Сахар – 30 г Палочки корицы, гвоздика и бадьян – по вкусу Клюква – 125 г Красное сухое вино – 750 мл Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоко помойте, по желанию почистите и нарежьте кубиками. Сложите в сотейник. Снимите с апельсина цедру с помощью специального ножа или овощечистки. Нарежьте кубиками и добавьте к яблоку. Поставьте сотейник на огонь, добавьте сахар, пряности, клюкву и залейте вином. Как только появится пар, снимайте глинтвейн с огня. Помните, что напиток нельзя кипятить. Добавьте мед по вкусу, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Как подавать глинтвейн

Процедите и перелейте напиток в жаропрочные бокалы. По желанию добавьте целые специи, кусочки фруктов или ягоды клюквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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