Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни
Готовим грибы с начинкой в духовке
Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Сегодня в меню – фаршированные грибы с сыром и зеленью.
Фаршированные шампиньоны с сыром
Ингредиенты:
- 500 г больших свежих шампиньонов
- 100 г сулугуни
- 50 г сливочного масла
- соль, перец
- 1 ст.л. измельченного укропа
- 1-2 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
1. Шампиньоны хорошо помыть и вырезать ножки. Измельчить их с помощью ножа или блендера.
2. Разогреть сковороду с растительным и сливочным маслом. Добавить нарезанные грибные ножки. Посыпать солью и молотым перцем, добавить рубленый укроп и перемешать.
3. Выложить смесь в шляпки шампиньонов. Добавить натертый сыр сулугуни.
4. Противень застелить фольгой и сбрызнуть растительным маслом. Выложить на него фаршированные шампиньоны и запекать около 20 минут в разогретой до 180 С духовке.
Совет: эту закуску можно приготовить в мультиварке в режиме "Выпечка".
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом быстрой пиццы на кефире. Мы также рассказывали, как приготовить картофель с грибами по-деревенски.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны: