Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни

Готовим грибы с начинкой в духовке

Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Сегодня в меню – фаршированные грибы с сыром и зеленью.

Фаршированные шампиньоны с сыром

Ингредиенты:

500 г больших свежих шампиньонов

100 г сулугуни

50 г сливочного масла

соль, перец

1 ст.л. измельченного укропа

1-2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Шампиньоны хорошо помыть и вырезать ножки. Измельчить их с помощью ножа или блендера.

2. Разогреть сковороду с растительным и сливочным маслом. Добавить нарезанные грибные ножки. Посыпать солью и молотым перцем, добавить рубленый укроп и перемешать.

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3. Выложить смесь в шляпки шампиньонов. Добавить натертый сыр сулугуни.

4. Противень застелить фольгой и сбрызнуть растительным маслом. Выложить на него фаршированные шампиньоны и запекать около 20 минут в разогретой до 180 С духовке.

Совет: эту закуску можно приготовить в мультиварке в режиме "Выпечка".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом быстрой пиццы на кефире. Мы также рассказывали, как приготовить картофель с грибами по-деревенски.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны: