Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни

Сегодня, 18:27

Готовим грибы с начинкой в духовке

Фаршированные шампиньоны с начинкой Фото: freepik
Фаршированные шампиньоны с начинкой Фото: freepik

Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Сегодня в меню – фаршированные грибы с сыром и зеленью.

Фаршированные шампиньоны с сыром

Ингредиенты:

  • 500 г больших свежих шампиньонов
  • 100 г сулугуни
  • 50 г сливочного масла
  • соль, перец
  • 1 ст.л. измельченного укропа
  • 1-2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Шампиньоны хорошо помыть и вырезать ножки. Измельчить их с помощью ножа или блендера.

2.  Разогреть сковороду с растительным и сливочным маслом. Добавить нарезанные грибные ножки. Посыпать солью и молотым перцем, добавить рубленый укроп и перемешать.

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3. Выложить смесь в шляпки шампиньонов. Добавить натертый сыр сулугуни. 

4. Противень застелить фольгой и сбрызнуть растительным маслом. Выложить на него фаршированные шампиньоны и запекать около 20 минут в разогретой до 180 С духовке.

Совет: эту закуску можно приготовить в мультиварке в режиме "Выпечка". 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом быстрой пиццы на кефире. Мы также рассказывали, как приготовить картофель с грибами по-деревенски.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
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Источник:

"Сегодня"

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