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Рецепт горячей закуски: моцарелла во фритюре с сырным соусом

Сырные шарики обжариваются во фритюре очень быстро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Моцарелла во фритюре
Моцарелла во фритюре
Фото: freepik.com

Шарики из моцареллы в хрустящей панировке, обжаренные во фритюре и дополненные теплым сырно-соевым соусом – это восхитительная горячая закуска.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 100 г
  • Сухари панировочные – 150 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло растительное – 1 л
  • Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.
  • Соль

Для соуса:

  • Сыр сливочный – 200 г
  • Вино белое или вода – 100 мл
  • Соус табаско – 4-5 капель
  • Вустерский соус – 4-5 капель
  • Соус соевый – 3 ч.л.
  • Сыр чеддер, тертый – 100 г

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
  2. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
  3. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
  4. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
  5. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
  6. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. "Сегодня" также делились рецептом сырных наггетсов.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылья барбекю:

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Источник: Сегодня
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