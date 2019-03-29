Рецепт горячей закуски: моцарелла во фритюре с сырным соусом
Сырные шарики обжариваются во фритюре очень быстро
Шарики из моцареллы в хрустящей панировке, обжаренные во фритюре и дополненные теплым сырно-соевым соусом – это восхитительная горячая закуска.
Шарики из моцареллы с сырным соусом
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 100 г
- Сухари панировочные – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 1 л
- Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.
- Соль
Для соуса:
- Сыр сливочный – 200 г
- Вино белое или вода – 100 мл
- Соус табаско – 4-5 капель
- Вустерский соус – 4-5 капель
- Соус соевый – 3 ч.л.
- Сыр чеддер, тертый – 100 г
Рецепт приготовления:
- Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
- Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
- Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
- Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
- Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
- Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.
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Источник: Сегодня