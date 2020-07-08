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Рецепт горячих сэндвичей с персиком и сыром бри

Сегодня, 14:37

Готовим аппетитную горячую закуску

Персики и сыр – непривычное, но очень удачное сочетание. Мы предлагаем приготовить вкусные горячие бутерброды в духовке с персиками, сыром бри, красным луком и медом. Их можно подать на завтрак или в качестве праздничной летней закуски. Осенью персики можно будет заменить грушей.

Сэндвичи с персиками и сыром бри

Сэндвич с персиком и сыром
Сэндвич с персиком и сыром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба
  • 30 г меда
  • 1 персик
  • 1 красный лук
  • 100 г сыра бри

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте два ломтика хлеба – подойдет любой, ваш любимый. Нужно получить и хорошую хрустящую корочку, и нежную серединку. Для этого поджарьте хлеб на сухой сковородке в течение 3 минут с каждой стороны.
  2. Пока готовится хлеб, нарежьте лук полукольцами, а персики – тонкими дольками.
  3. Сыр нарезайте не слишком тонко: желательно, чтобы куски были разной толщины. Когда он будет плавиться, то какие-то из них станут мягче, а какие-то лучше сохранят текстуру.
  4. Щедро смажьте готовый хлеб медом, на него выложите персики, на них – лук, а сверху – сыр. Запекайте в духовке 3-4 минуты.

Полезный совет

Вместо красного лука можно взять листики базилика или стебли руколы.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать сэндвичи с курицей, сыром и овощами.

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Источник: Сегодня
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