Рецепт горячих сэндвичей с персиком и сыром бри

Готовим аппетитную горячую закуску

Персики и сыр – непривычное, но очень удачное сочетание. Мы предлагаем приготовить вкусные горячие бутерброды в духовке с персиками, сыром бри, красным луком и медом. Их можно подать на завтрак или в качестве праздничной летней закуски. Осенью персики можно будет заменить грушей.

Сэндвичи с персиками и сыром бри

Сэндвич с персиком и сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба

30 г меда

1 персик

1 красный лук

100 г сыра бри

Способ приготовления:

Приготовьте два ломтика хлеба – подойдет любой, ваш любимый. Нужно получить и хорошую хрустящую корочку, и нежную серединку. Для этого поджарьте хлеб на сухой сковородке в течение 3 минут с каждой стороны. Пока готовится хлеб, нарежьте лук полукольцами, а персики – тонкими дольками. Сыр нарезайте не слишком тонко: желательно, чтобы куски были разной толщины. Когда он будет плавиться, то какие-то из них станут мягче, а какие-то лучше сохранят текстуру. Щедро смажьте готовый хлеб медом, на него выложите персики, на них – лук, а сверху – сыр. Запекайте в духовке 3-4 минуты.

Полезный совет

Вместо красного лука можно взять листики базилика или стебли руколы.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать сэндвичи с курицей, сыром и овощами.

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