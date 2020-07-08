Рецепт горячих сэндвичей с персиком и сыром бри
Готовим аппетитную горячую закуску
Персики и сыр – непривычное, но очень удачное сочетание. Мы предлагаем приготовить вкусные горячие бутерброды в духовке с персиками, сыром бри, красным луком и медом. Их можно подать на завтрак или в качестве праздничной летней закуски. Осенью персики можно будет заменить грушей.
Сэндвичи с персиками и сыром бри
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 260 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба
- 30 г меда
- 1 персик
- 1 красный лук
- 100 г сыра бри
Способ приготовления:
- Приготовьте два ломтика хлеба – подойдет любой, ваш любимый. Нужно получить и хорошую хрустящую корочку, и нежную серединку. Для этого поджарьте хлеб на сухой сковородке в течение 3 минут с каждой стороны.
- Пока готовится хлеб, нарежьте лук полукольцами, а персики – тонкими дольками.
- Сыр нарезайте не слишком тонко: желательно, чтобы куски были разной толщины. Когда он будет плавиться, то какие-то из них станут мягче, а какие-то лучше сохранят текстуру.
- Щедро смажьте готовый хлеб медом, на него выложите персики, на них – лук, а сверху – сыр. Запекайте в духовке 3-4 минуты.
Полезный совет
Вместо красного лука можно взять листики базилика или стебли руколы.
Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:
Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать сэндвичи с курицей, сыром и овощами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное