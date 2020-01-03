Рецепт холодца из свинины на Рождество

Готовим холодец из свиной рульки

Свиной холодец на Рождество Фото: Depositphotos

Холодец – одно из самых традиционных блюд на рождественском столе. Чтобы холодец из свинины получился прозрачным, не забывайте во время варки снимать пену и накипь. Чтобы добиться чистоты бульона, процедите его через 2 слоя марли. Когда готовый холодец застынет, снимите слой жира с его поверхности.

Смотрите видео, как приготовить холодец в яичных скорлупках:

Холодец на Рождество из свинины

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3-3,5 л воды

1 свиная рулька (1-1,5 кг)

1 морковь

1 луковица

1/2 ч. л. соли на 1 л бульона

Способ приготовления:

Рульку хорошо промыть.

Сложить в кастрюлю рульку очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть.

Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей.

Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем.

Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой.

Поставить остужаться в холодильник на ночь.

Как подавать свиной холодец

Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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