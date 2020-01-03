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Рецепт холодца из свинины на Рождество

Готовим холодец из свиной рульки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Свиной холодец на Рождество
Свиной холодец на Рождество
Фото: Depositphotos

Холодец – одно из самых традиционных блюд на рождественском столе. Чтобы холодец из свинины получился прозрачным, не забывайте во время варки снимать пену и накипь. Чтобы добиться чистоты бульона, процедите его через 2 слоя марли. Когда готовый холодец застынет, снимите слой жира с его поверхности.

Смотрите видео, как приготовить холодец в яичных скорлупках:

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Холодец на Рождество из свинины

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3-3,5 л воды
  • 1 свиная рулька (1-1,5 кг)
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1/2 ч. л. соли на 1 л бульона

Способ приготовления:

  • Рульку хорошо промыть.
  • Сложить в кастрюлю рульку очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть.
  • Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей.
  • Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем.
  • Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой.
  • Поставить остужаться в холодильник на ночь.

Как подавать свиной холодец

Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусную буженину. "Сегодня" также писали, как сделать мясо по-французски.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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