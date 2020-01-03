Рецепт холодца из свинины на Рождество
Готовим холодец из свиной рульки
Холодец – одно из самых традиционных блюд на рождественском столе. Чтобы холодец из свинины получился прозрачным, не забывайте во время варки снимать пену и накипь. Чтобы добиться чистоты бульона, процедите его через 2 слоя марли. Когда готовый холодец застынет, снимите слой жира с его поверхности.
Смотрите видео, как приготовить холодец в яичных скорлупках:
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Холодец на Рождество из свинины
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3-3,5 л воды
- 1 свиная рулька (1-1,5 кг)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1/2 ч. л. соли на 1 л бульона
Способ приготовления:
- Рульку хорошо промыть.
- Сложить в кастрюлю рульку очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть.
- Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей.
- Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем.
- Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой.
- Поставить остужаться в холодильник на ночь.
Как подавать свиной холодец
Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.
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