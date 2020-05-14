Рецепт хрустящих куриных отбивных в кукурузных хлопьях

Готовим куриное филе в панировке из кукурузных хлопьев

Жарить отбивные можно как просто так, лишь поперчив, так и в льезоне (то есть окунув в муку и во взбитое яйцо с солью), так и в кляре, смешанном из равных пропорций молока, яиц и муки, с добавлением соли. Если вы готовите отбивную без ничего, то солите обязательно в конце крупной солью, иначе она будет сухая.

Мы предлагаем рецепт необычных куриных отбивных с пряным маринадом и панировкой из сладких кукурузных хлопьев. Это блюдо обязательно понравится любителям необычных сочетаний.

Куриные отбивные в панировке из кукурузных хлопьев

Куриные отбивные в хрустящей панировке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для отбивных:

2 куриных филе

70 г дижонской горчицы

1 зубчик чеснока

Щепотка молотой корицы

1 яйцо

75 г кукурузных хлопьев

2 ст.л. подсолнечного масла

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Для подачи:

Помидоры черри или редис

Листья салата

Смотрите видео, как сделать куриные стрипсы:

Способ приготовления:

Разрежьте куриное филе вдоль и слегка отбейте мясо. В миску добавьте горчицу, измельченный чеснок, яйцо и корицу. Взбейте маринад до однородной консистенции. Измельчите в блендере кукурузные хлопья в не слишком мелкую крошку. Окуните куски филе в маринад. Обваляйте курицу, смоченную маринадом, в кукурузных хлопьях. Дайте постоять 5-10 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.

Как подавать куриные отбивные

Подавайте хрустящие куриные отбивные вместе с помидорами черри и листьями салата.

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