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Рецепт хрустящих куриных отбивных в кукурузных хлопьях

Готовим куриное филе в панировке из кукурузных хлопьев

Ирина Павлина
Сегодня, 17:02

Жарить отбивные можно как просто так, лишь поперчив, так и в льезоне (то есть окунув в муку и во взбитое яйцо с солью), так и в кляре, смешанном из равных пропорций молока, яиц и муки, с добавлением соли. Если вы готовите отбивную без ничего, то солите обязательно в конце крупной солью, иначе она будет сухая.

Мы предлагаем рецепт необычных куриных отбивных с пряным маринадом и панировкой из сладких кукурузных хлопьев. Это блюдо обязательно понравится любителям необычных сочетаний.

Куриные отбивные в панировке из кукурузных хлопьев

Куриные отбивные в хрустящей панировке
Куриные отбивные в хрустящей панировке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для отбивных:

  • 2 куриных филе
  • 70 г дижонской горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • Щепотка молотой корицы
  • 1 яйцо
  • 75 г кукурузных хлопьев
  • 2 ст.л. подсолнечного масла

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Для подачи:

  • Помидоры черри или редис
  • Листья салата

Смотрите видео, как сделать куриные стрипсы:

Способ приготовления:

  1. Разрежьте куриное филе вдоль и слегка отбейте мясо.
  2. В миску добавьте горчицу, измельченный чеснок, яйцо и корицу. Взбейте маринад до однородной консистенции.
  3. Измельчите в блендере кукурузные хлопья в не слишком мелкую крошку.
  4. Окуните куски филе в маринад. Обваляйте курицу, смоченную маринадом, в кукурузных хлопьях. Дайте постоять 5-10 минут.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.

Как подавать куриные отбивные

Подавайте хрустящие куриные отбивные вместе с помидорами черри и листьями салата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами.

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Источник: Сегодня
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