Рецепт хрустящих куриных отбивных в кукурузных хлопьях
Готовим куриное филе в панировке из кукурузных хлопьев
Жарить отбивные можно как просто так, лишь поперчив, так и в льезоне (то есть окунув в муку и во взбитое яйцо с солью), так и в кляре, смешанном из равных пропорций молока, яиц и муки, с добавлением соли. Если вы готовите отбивную без ничего, то солите обязательно в конце крупной солью, иначе она будет сухая.
Мы предлагаем рецепт необычных куриных отбивных с пряным маринадом и панировкой из сладких кукурузных хлопьев. Это блюдо обязательно понравится любителям необычных сочетаний.
Куриные отбивные в панировке из кукурузных хлопьев
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 322 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для отбивных:
- 2 куриных филе
- 70 г дижонской горчицы
- 1 зубчик чеснока
- Щепотка молотой корицы
- 1 яйцо
- 75 г кукурузных хлопьев
- 2 ст.л. подсолнечного масла
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Для подачи:
- Помидоры черри или редис
- Листья салата
Смотрите видео, как сделать куриные стрипсы:
Способ приготовления:
- Разрежьте куриное филе вдоль и слегка отбейте мясо.
- В миску добавьте горчицу, измельченный чеснок, яйцо и корицу. Взбейте маринад до однородной консистенции.
- Измельчите в блендере кукурузные хлопья в не слишком мелкую крошку.
- Окуните куски филе в маринад. Обваляйте курицу, смоченную маринадом, в кукурузных хлопьях. Дайте постоять 5-10 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.
Как подавать куриные отбивные
Подавайте хрустящие куриные отбивные вместе с помидорами черри и листьями салата.
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