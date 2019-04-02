Рецепт идеальной творожной запеканки со сгущенкой
Сгущенное молоко придаст запеканке более сливочный вкус
Ищете необычный рецепт творожной запеканки на завтрак? Тогда возьмите на заметку наш вариант – со сгущенным молоком и ванилью. Такую запеканку из творога можно подавать вместе с джемом, сметаной или дополнительной порцией сгущенки.
Творожная запеканка с манкой и сгущенным молоком
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 400 г жирного творога
- 4-5 ст.л. без горки манной крупы
- 5-6 ст.л. сгущенного молока
- Ванилин – на кончике ножа
Рецепт приготовления:
- Соедините творог с яйцами: просто разотрите вилкой или взбейте блендером, чтобы добиться более однородной консистенции.
- Добавьте сахар и ваниль, перемешайте.
- Затем всыпьте манную крупу и еще раз тщательно перемешайте.
- Дайте постоять 20-30 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Еще раз перемешайте, перелейте в подготовленную форму.
- Выпекайте творожную запеканку в разогретой до 180 С духовке около 30-40 минут. Перед подачей остудите.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
Смотрите видео, какой творог лучше: базарный или промышленный:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри Как приготовить домашние венские вафли Идея вкусного ужина: куриная печень с томатно-яблочным соусом Как приготовить сырники в духовке: полезный рецепт от Аниты Луценко
Источник: Сегодня