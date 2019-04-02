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Рецепт идеальной творожной запеканки со сгущенкой

Сгущенное молоко придаст запеканке более сливочный вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Запеканка из творога со сгущенкой
Запеканка из творога со сгущенкой
Фото: freepik.com

Ищете необычный рецепт творожной запеканки на завтрак? Тогда возьмите на заметку наш вариант – со сгущенным молоком и ванилью. Такую запеканку из творога можно подавать вместе с джемом, сметаной или дополнительной порцией сгущенки.

Творожная запеканка с манкой и сгущенным молоком

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 400 г жирного творога
  • 4-5 ст.л. без горки манной крупы
  • 5-6 ст.л. сгущенного молока
  • Ванилин – на кончике ножа

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Рецепт приготовления:

  1. Соедините творог с яйцами: просто разотрите вилкой или взбейте блендером, чтобы добиться более однородной консистенции.
  2. Добавьте сахар и ваниль, перемешайте.
  3. Затем всыпьте манную крупу и еще раз тщательно перемешайте.
  4. Дайте постоять 20-30 минут, чтобы манная крупа набухла.
  5. Еще раз перемешайте, перелейте в подготовленную форму.
  6. Выпекайте творожную запеканку в разогретой до 180 С духовке около 30-40 минут. Перед подачей остудите. 

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео, какой творог лучше: базарный или промышленный:

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Источник: Сегодня
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