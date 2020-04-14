Рецепт идеальных сочников с творожной начинкой

Готовим вкусные сочники с творогом в духовке

Сочники – это аппетитные лепешки из песочного теста со сладкой творожной начинкой. Для дополнительного аромата в творог часто добавляют ваниль, корицу или мелко натертую цедру лимона.

Сочники с творогом по нашему рецепту выходят просто бесподобными – тесто нежное, рассыпчатое и остается мягким даже на следующий день.

Сочники с творогом

Сочники с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

210 г муки

1 яйцо

50 г сахарной пудры или мелкого сахара

100 г масла

Щепотка мелкой соли

1/4 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

200 г творога

40 г сахара

30 г муки

20 г сметаны

1/2 желтка

Для смазывания:

1/2 желтка

1 ст.л. теплой воды

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Способ приготовления:

Приготовьте начинку. Все ингредиенты сложите в миску и тщательно перемешайте миксером. Половину желтка сразу отложите и смешайте с водой, чтобы он не засох. Приготовьте тесто. Сложите в миску мягкое масло, яйцо, соль, пудру и взбейте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем. Размешайте и слепите тесто в комок. Разделите тесто на шесть частей. Каждую часть сверните в недлинную колбаску и раскатайте на присыпанном мукой столе. Положите начинку и накройте половиной теста, так, чтобы она была видна. Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком с водой с помощью кисточки, и начинку, и тесто. Выпекайте при 200 ºС в течение 25 минут.

Как подавать сочники

Остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы делились рецептом ватрушек с творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать творожную запеканку в мультиварке.

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