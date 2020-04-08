Рецепт имбирного чая с лимоном и медом для укрепления иммунитета
Готовим согревающий напиток от простуды
Имбирный чай – это не только средство для похудения. Он просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.
Каждый ингредиент этого напитка имеет полезные свойства:
- Имбирь: оказывает противовоспалительный эффект, улучшает пищеварение, помогает при тошноте, снимает боль, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему.
- Лимон: стимулирует пищеварение, повышает иммунитет, богат витамином С.
- Натуральный мед: имеет противовирусный, антибактериальный, противогрибковый эффект, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему, снимает воспаление.
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 45 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5-6 стаканов воды
- 1/4 стакана нарезанного свежего корня имбиря
- 1/2 лимона (нарезанного)
- 1-2 столовые ложки натурального меда
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Способ приготовления:
- Налейте в сотейник воду, добавьте нарезанный корень имбиря.
- Доведите до кипения и варите 15 минут.
- По желанию процедите, перелейте в кувшин.
- Разлейте по чашкам, добавьте лимон и мед по вкусу. Пейте имбирный чай теплым.
Полезный совет
Вы можете добавить палочку корицы в сотейник, пока варится имбирь. Эта специя придаст напитку приятный аромат.
Смотрите видео, как сделать имбирный квас:
Напомним, ранее мы писали, какие напитки укрепляют иммунитет. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.
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Источник: Сегодня