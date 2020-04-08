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Рецепт имбирного чая с лимоном и медом для укрепления иммунитета

Готовим согревающий напиток от простуды

Ирина Павлина
Сегодня, 10:12

Имбирный чай – это не только средство для похудения. Он просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.

Каждый ингредиент этого напитка имеет полезные свойства:

  • Имбирь: оказывает противовоспалительный эффект, улучшает пищеварение, помогает при тошноте, снимает боль, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему.
  • Лимон: стимулирует пищеварение, повышает иммунитет, богат витамином С.
  • Натуральный мед: имеет противовирусный, антибактериальный, противогрибковый эффект, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему, снимает воспаление.

Имбирный чай для укрепления иммунитета

Имбирный чай от простуды
Имбирный чай от простуды
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 45 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5-6 стаканов воды
  • 1/4 стакана нарезанного свежего корня имбиря
  • 1/2 лимона (нарезанного)
  • 1-2 столовые ложки натурального меда

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Способ приготовления:

  1. Налейте в сотейник воду, добавьте нарезанный корень имбиря.
  2. Доведите до кипения и варите 15 минут.
  3. По желанию процедите, перелейте в кувшин.
  4. Разлейте по чашкам, добавьте лимон и мед по вкусу. Пейте имбирный чай теплым.

Полезный совет

Вы можете добавить палочку корицы в сотейник, пока варится имбирь. Эта специя придаст напитку приятный аромат.

Смотрите видео, как сделать имбирный квас:

Напомним, ранее мы писали, какие напитки укрепляют иммунитет. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.

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Источник: Сегодня
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