Рецепт имбирного чая с лимоном и медом для укрепления иммунитета

Готовим согревающий напиток от простуды

Имбирный чай – это не только средство для похудения. Он просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.

Каждый ингредиент этого напитка имеет полезные свойства:

Имбирь: оказывает противовоспалительный эффект, улучшает пищеварение, помогает при тошноте, снимает боль, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему.

оказывает противовоспалительный эффект, улучшает пищеварение, помогает при тошноте, снимает боль, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему. Лимон: стимулирует пищеварение, повышает иммунитет, богат витамином С.

стимулирует пищеварение, повышает иммунитет, богат витамином С. Натуральный мед: имеет противовирусный, антибактериальный, противогрибковый эффект, богат антиоксидантами, укрепляет иммунную систему, снимает воспаление.

Имбирный чай для укрепления иммунитета

Имбирный чай от простуды Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

45 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5-6 стаканов воды

1/4 стакана нарезанного свежего корня имбиря

1/2 лимона (нарезанного)

1-2 столовые ложки натурального меда

Способ приготовления:

Налейте в сотейник воду, добавьте нарезанный корень имбиря. Доведите до кипения и варите 15 минут. По желанию процедите, перелейте в кувшин. Разлейте по чашкам, добавьте лимон и мед по вкусу. Пейте имбирный чай теплым.

Полезный совет

Вы можете добавить палочку корицы в сотейник, пока варится имбирь. Эта специя придаст напитку приятный аромат.

Смотрите видео, как сделать имбирный квас:

Напомним, ранее мы писали, какие напитки укрепляют иммунитет. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.

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