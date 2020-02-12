Рецепт итальянского коктейля для влюбленных на 14 февраля

Готовим коктейль из шампанского на День святого Валентина

Цитрусовый коктейль с шампанским Фото: Depositphotos

Для тех, кто не понаслышке знает о страсти и бурных эмоциях, подойдет коктейль с итальянским темпераментом. Рецепт необычного коктейля с шампанским – специально для вас и вашей половинки в День святого Валентина!

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

Коктейль с шампанским и ликером на 14 февраля

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 мл лимонного ликера

20 мл ликера куантро

Шампанское или игристое вино – по вкусу

Лед

Длинные полоски лимонной цедры – для украшения

Способ приготовления:

В шейкере со льдом хорошо встряхните лимонный ликер и куантро. Процедите микс ликеров из шейкера во флюты. Долейте шампанское до верха бокалов. Украсьте коктейли цедрой лимона.

Полезный совет

Лучшая основа для этого напитка – итальянский ликер лимончелло. Его можно купить, а можно легко сделать в домашних условиях.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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