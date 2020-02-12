Рецепт итальянского коктейля для влюбленных на 14 февраля
Готовим коктейль из шампанского на День святого Валентина
Для тех, кто не понаслышке знает о страсти и бурных эмоциях, подойдет коктейль с итальянским темпераментом. Рецепт необычного коктейля с шампанским – специально для вас и вашей половинки в День святого Валентина!
Смотрите видео, как легко открыть шампанское:
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Коктейль с шампанским и ликером на 14 февраля
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 мл лимонного ликера
- 20 мл ликера куантро
- Шампанское или игристое вино – по вкусу
- Лед
- Длинные полоски лимонной цедры – для украшения
Способ приготовления:
- В шейкере со льдом хорошо встряхните лимонный ликер и куантро.
- Процедите микс ликеров из шейкера во флюты.
- Долейте шампанское до верха бокалов.
- Украсьте коктейли цедрой лимона.
Полезный совет
Лучшая основа для этого напитка – итальянский ликер лимончелло. Его можно купить, а можно легко сделать в домашних условиях.
Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.
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