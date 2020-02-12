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Рецепт итальянского коктейля для влюбленных на 14 февраля

Готовим коктейль из шампанского на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
Цитрусовый коктейль с шампанским
Цитрусовый коктейль с шампанским
Фото: Depositphotos

Для тех, кто не понаслышке знает о страсти и бурных эмоциях, подойдет коктейль с итальянским темпераментом. Рецепт необычного коктейля с шампанским – специально для вас и вашей половинки в День святого Валентина!

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

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Коктейль с шампанским и ликером на 14 февраля

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 мл лимонного ликера
  • 20 мл ликера куантро
  • Шампанское или игристое вино – по вкусу
  • Лед
  • Длинные полоски лимонной цедры – для украшения

Способ приготовления:

  1. В шейкере со льдом хорошо встряхните лимонный ликер и куантро.
  2. Процедите микс ликеров из шейкера во флюты.
  3. Долейте шампанское до верха бокалов.
  4. Украсьте коктейли цедрой лимона.

Полезный совет

Лучшая основа для этого напитка – итальянский ликер лимончелло. Его можно купить, а можно легко сделать в домашних условиях.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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Источник: Сегодня
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