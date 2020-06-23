Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт итальянского томатного супа от ведущего Виталия Школьного

Сегодня, 12:58

Готовим итальянский суп с украинским колоритом

Виталий Школьный, ведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина", поделился рецептом фирменного томатного супа в итальянском стиле. Он готовит его из обжаренных овощей, а подает вместе с сыром и домашними гренками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Итальянский томатный суп

Томатный суп
Томатный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г свежих помидоров
  • 2 шт. моркови
  • 1 луковица
  • 150 г картофеля
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 100 г моцареллы
  • Хлеб

Читайте также:
Как сделать томатный сок на зиму: три лучших рецепта

По щепотке:

  • Соль
  • Перец
  • Базилик

Способ приготовления:

  1. Лук, картофель и морковь почистить, помыть и нарезать.
  2. Обжарить овощи на оливковом масле.
  3. Добавить бланшированные помидоры, нарезанные кубиками, томатную пасту и специи. Готовить еще несколько минут.
  4. Перебить овощную смесь блендером.

Как подавать томатный суп

Добавить моцареллу и подавать суп вместе с гренками.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого крем-супа из кабачков, а также рассказывали, как сделать картофельный суп от Джулии Чайлд.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить домашний хлебный квас Как сделать пюре из замороженной клубники Как приготовить люля-кебаб из курицы в духовке Как испечь немецкий абрикосовый пирог в духовке
суп рецепт первые блюда гренки Виталий Школьный
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил правду
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять