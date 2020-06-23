Рецепт итальянского томатного супа от ведущего Виталия Школьного

Готовим итальянский суп с украинским колоритом

Виталий Школьный, ведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина", поделился рецептом фирменного томатного супа в итальянском стиле. Он готовит его из обжаренных овощей, а подает вместе с сыром и домашними гренками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Итальянский томатный суп

Томатный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г свежих помидоров

2 шт. моркови

1 луковица

150 г картофеля

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. оливкового масла

100 г моцареллы

Хлеб

По щепотке:

Соль

Перец

Базилик

Способ приготовления:

Лук, картофель и морковь почистить, помыть и нарезать. Обжарить овощи на оливковом масле. Добавить бланшированные помидоры, нарезанные кубиками, томатную пасту и специи. Готовить еще несколько минут. Перебить овощную смесь блендером.

Как подавать томатный суп

Добавить моцареллу и подавать суп вместе с гренками.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого крем-супа из кабачков, а также рассказывали, как сделать картофельный суп от Джулии Чайлд.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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