Рецепт итальянского томатного супа от ведущего Виталия Школьного
Готовим итальянский суп с украинским колоритом
Виталий Школьный, ведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина", поделился рецептом фирменного томатного супа в итальянском стиле. Он готовит его из обжаренных овощей, а подает вместе с сыром и домашними гренками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Итальянский томатный суп
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г свежих помидоров
- 2 шт. моркови
- 1 луковица
- 150 г картофеля
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 100 г моцареллы
- Хлеб
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По щепотке:
- Соль
- Перец
- Базилик
Способ приготовления:
- Лук, картофель и морковь почистить, помыть и нарезать.
- Обжарить овощи на оливковом масле.
- Добавить бланшированные помидоры, нарезанные кубиками, томатную пасту и специи. Готовить еще несколько минут.
- Перебить овощную смесь блендером.
Как подавать томатный суп
Добавить моцареллу и подавать суп вместе с гренками.
Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого крем-супа из кабачков, а также рассказывали, как сделать картофельный суп от Джулии Чайлд.
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