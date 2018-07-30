Простой рецепт кабачковой запеканки с помидорами и сыром
Диетический летний обед из овощей
Сочная запеканка из молодых кабачков и помидоров приятно удивит вас своим нежным вкусом.
Кабачковая запеканка с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 2-3 помидора
- 150 г твердого сыра
- несколько стеблей зеленого лука
- 2 яйца
- 100 мл сливок
- растительное масло
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и нарезать тонкими кружочками. Посыпать солью и дать постоять 15 минут, затем промыть.
- Обжарить кабачки на среднем огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны.
- Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Нарезать мякоть небольшими кубиками.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Взбить яйца вилкой, добавить сливки, соль и молотый перец.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Выложить кабачки в форму и посыпать тертым сыром, затем снова выложить кабачки и половину помидоров.
- Повторить еще раз все слои: кабачки, сыр, кабачки, оставшиеся помидоры. А затем поверх помидоров выложить измельченный зеленый лук.
- Щедро посыпать запеканку тертым сыром и отправить в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.
Смотрите видео, какие диетические блюда можно приготовить из кабачков:
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Источник: "Сегодня"