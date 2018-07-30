Простой рецепт кабачковой запеканки с помидорами и сыром

Диетический летний обед из овощей

Кабачковая запеканка Фото: depositphotos.com

Сочная запеканка из молодых кабачков и помидоров приятно удивит вас своим нежным вкусом.

Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

2-3 помидора

150 г твердого сыра

несколько стеблей зеленого лука

2 яйца

100 мл сливок

растительное масло

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и нарезать тонкими кружочками. Посыпать солью и дать постоять 15 минут, затем промыть. Обжарить кабачки на среднем огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Нарезать мякоть небольшими кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Взбить яйца вилкой, добавить сливки, соль и молотый перец. Зеленый лук мелко порубить. Выложить кабачки в форму и посыпать тертым сыром, затем снова выложить кабачки и половину помидоров. Повторить еще раз все слои: кабачки, сыр, кабачки, оставшиеся помидоры. А затем поверх помидоров выложить измельченный зеленый лук. Щедро посыпать запеканку тертым сыром и отправить в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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