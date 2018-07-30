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Простой рецепт кабачковой запеканки с помидорами и сыром

Диетический летний обед из овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Кабачковая запеканка Фото: depositphotos.com
Кабачковая запеканка Фото: depositphotos.com

Сочная запеканка из молодых кабачков и помидоров приятно удивит вас своим нежным вкусом. 

Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 2-3 помидора
  • 150 г твердого сыра
  • несколько стеблей зеленого лука
  • 2 яйца
  • 100 мл сливок
  • растительное масло
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и нарезать тонкими кружочками. Посыпать солью и дать постоять 15 минут, затем промыть.
  2. Обжарить кабачки на среднем огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны.
  3. Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Нарезать мякоть небольшими кубиками.
  4. Сыр натереть на крупной терке.
  5. Взбить яйца вилкой, добавить сливки, соль и молотый перец.
  6. Зеленый лук мелко порубить.
  7. Выложить кабачки в форму и посыпать тертым сыром, затем снова выложить кабачки и половину помидоров.
  8. Повторить еще раз все слои: кабачки, сыр, кабачки, оставшиеся помидоры. А затем поверх помидоров выложить измельченный зеленый лук.
  9. Щедро посыпать запеканку тертым сыром и отправить в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, какие диетические блюда можно приготовить из кабачков:

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Источник: "Сегодня"
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