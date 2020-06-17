Рецепт кабачковых оладий с кукурузой и зеленью

Простые оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков – это легкое, недорогое и быстрое блюдо. Вместо кукурузы вы можете добавить свежий или замороженный горошек или даже горсть малины.

Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок.

Оладьи из кабачков с кукурузой

Кабачковые оладьи Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

120 г кабачков

Соль, перец

1 яйцо

1/2 ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. муки

50 г консервированной кукурузы

Растительное масло

2 ст.л. сметаны

Зелень (петрушка, руккола, зеленый лук)

Способ приготовления:

Потрите кабачки на крупной терке и приправьте солью. Перемешайте яйцо, разрыхлитель и муку в большой миске, приправьте черным перцем. Зелень помойте и измельчите. Выжмите лишнюю жидкость из кабачка, а потом добавьте в тесто кабачки, зелень и кукурузу. Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на сильном огне. Тогда выложите на сковороду тесто, сформировав из него оладьи. Жарьте их по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Как подавать блюдо

Выложите оладьи на тарелки и украсьте йогуртом или сметаной, а также половинками черри и зеленью. Подавайте горячими.

Смотрите видео, как сделать кабачковый мильфей:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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