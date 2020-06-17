Рецепт кабачковых оладий с кукурузой и зеленью
Простые оладьи из кабачков
Оладьи из кабачков – это легкое, недорогое и быстрое блюдо. Вместо кукурузы вы можете добавить свежий или замороженный горошек или даже горсть малины.
Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок.
Оладьи из кабачков с кукурузой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 178 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 120 г кабачков
- Соль, перец
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. муки
- 50 г консервированной кукурузы
- Растительное масло
- 2 ст.л. сметаны
- Зелень (петрушка, руккола, зеленый лук)
Читайте также:Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта
Способ приготовления:
- Потрите кабачки на крупной терке и приправьте солью.
- Перемешайте яйцо, разрыхлитель и муку в большой миске, приправьте черным перцем.
- Зелень помойте и измельчите.
- Выжмите лишнюю жидкость из кабачка, а потом добавьте в тесто кабачки, зелень и кукурузу.
- Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на сильном огне. Тогда выложите на сковороду тесто, сформировав из него оладьи.
- Жарьте их по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Как подавать блюдо
Выложите оладьи на тарелки и украсьте йогуртом или сметаной, а также половинками черри и зеленью. Подавайте горячими.
Смотрите видео, как сделать кабачковый мильфей:
Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное