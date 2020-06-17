Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт кабачковых оладий с кукурузой и зеленью

Сегодня, 14:58

Простые оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков – это легкое, недорогое и быстрое блюдо. Вместо кукурузы вы можете добавить свежий или замороженный горошек или даже горсть малины.

Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок.

Оладьи из кабачков с кукурузой

Кабачковые оладьи
Кабачковые оладьи
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 120 г кабачков
  • Соль, перец
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 3 ст.л. муки
  • 50 г консервированной кукурузы
  • Растительное масло
  • 2 ст.л. сметаны
  • Зелень (петрушка, руккола, зеленый лук)

Читайте также:
Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

Способ приготовления:

  1. Потрите кабачки на крупной терке и приправьте солью.
  2. Перемешайте яйцо, разрыхлитель и муку в большой миске, приправьте черным перцем.
  3. Зелень помойте и измельчите.
  4. Выжмите лишнюю жидкость из кабачка, а потом добавьте в тесто кабачки, зелень и кукурузу.
  5. Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на сильном огне. Тогда выложите на сковороду тесто, сформировав из него оладьи.
  6. Жарьте их по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Как подавать блюдо

Выложите оладьи на тарелки и украсьте йогуртом или сметаной, а также половинками черри и зеленью. Подавайте горячими.

Смотрите видео, как сделать кабачковый мильфей:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вино из свежих абрикосов в домашних условиях Домашняя окрошка на квасе с колбасой: рецепт дня Ботвинья: классический рецепт холодного рыбного супа Оригинальный летний салат из куриного филе, клубники и сыра
рецепт кабачки оладьи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Митяй з
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Сегодня, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Новости партнеров

Дана с
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу
Врач объяснила, чем нельзя завтракать
Врач объяснила, чем нельзя завтракать
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять