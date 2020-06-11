Рецепт картофельных оладий с сыром и сметанным соусом

Оладьи из картошки – отличная горячая закуска

Вкусные и оригинальные картофельные оладьи с сыром можно приготовить на ужин летом. К ним идеально подойдет домашний сметанный соус с укропом и петрушкой.

При готовке картофель может потемнеть. Чтобы этого не произошло, в смесь необходимо добавить тертый лук или лимонный сок. А чтобы картофельные оладьи хорошо пропеклись, их следует жарить под закрытой крышкой.

Картофельные оладьи с сыром

Оладьи из картофеля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 средних картофелин

1 пучок зеленого лука

150 г тертого сыра

1/2 ч.л. чесночной приправы

1/4 ч.л. молотого перца

1/2 – 1 стакан муки

2 яйца

1/2 стакана растительного масла

Соль – по вкусу

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Для соуса:

1/2 стакана сметаны

Несколько веточек укропа и петрушки

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Картофель натрите на крупной терке и отожмите от лишней жидкости. Переложите в миску. Зеленый лук мелко порубите и переложите к картофелю. Добавьте яйца, натертый сыр, специи и муку, перемешайте до получения однородного густого теста. Разогрейте масло в большой сковороде, выложите тесто на сковороду ложкой, сформировав оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Переложите картофельные оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметанным соусом.

Как сделать сметанный соус

Приготовьте соус, смешав сметану с нарезанной зеленью и солью. По желанию можно добавить ложечку белого хрена.

Смотрите видео, как сделать оладьи с индейкой:

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