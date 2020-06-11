Рецепт картофельных оладий с сыром и сметанным соусом
Оладьи из картошки – отличная горячая закуска
Вкусные и оригинальные картофельные оладьи с сыром можно приготовить на ужин летом. К ним идеально подойдет домашний сметанный соус с укропом и петрушкой.
При готовке картофель может потемнеть. Чтобы этого не произошло, в смесь необходимо добавить тертый лук или лимонный сок. А чтобы картофельные оладьи хорошо пропеклись, их следует жарить под закрытой крышкой.
Картофельные оладьи с сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 178 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 1 пучок зеленого лука
- 150 г тертого сыра
- 1/2 ч.л. чесночной приправы
- 1/4 ч.л. молотого перца
- 1/2 – 1 стакан муки
- 2 яйца
- 1/2 стакана растительного масла
- Соль – по вкусу
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Для соуса:
- 1/2 стакана сметаны
- Несколько веточек укропа и петрушки
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель натрите на крупной терке и отожмите от лишней жидкости. Переложите в миску.
- Зеленый лук мелко порубите и переложите к картофелю. Добавьте яйца, натертый сыр, специи и муку, перемешайте до получения однородного густого теста.
- Разогрейте масло в большой сковороде, выложите тесто на сковороду ложкой, сформировав оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложите картофельные оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметанным соусом.
Как сделать сметанный соус
Приготовьте соус, смешав сметану с нарезанной зеленью и солью. По желанию можно добавить ложечку белого хрена.
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