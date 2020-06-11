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Рецепт картофельных оладий с сыром и сметанным соусом

Сегодня, 08:51

Оладьи из картошки – отличная горячая закуска

Вкусные и оригинальные картофельные оладьи с сыром можно приготовить на ужин летом. К ним идеально подойдет домашний сметанный соус с укропом и петрушкой.

При готовке картофель может потемнеть. Чтобы этого не произошло, в смесь необходимо добавить тертый лук или лимонный сок. А чтобы картофельные оладьи хорошо пропеклись, их следует жарить под закрытой крышкой.

Картофельные оладьи с сыром

Оладьи из картофеля
Оладьи из картофеля
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 средних картофелин
  • 1 пучок зеленого лука
  • 150 г тертого сыра
  • 1/2 ч.л. чесночной приправы
  • 1/4 ч.л. молотого перца
  • 1/2 – 1 стакан муки
  • 2 яйца
  • 1/2 стакана растительного масла
  • Соль – по вкусу

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Для соуса:

  • 1/2 стакана сметаны
  • Несколько веточек укропа и петрушки
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель натрите на крупной терке и отожмите от лишней жидкости. Переложите в миску.
  2. Зеленый лук мелко порубите и переложите к картофелю. Добавьте яйца, натертый сыр, специи и муку, перемешайте до получения однородного густого теста.
  3. Разогрейте масло в большой сковороде, выложите тесто на сковороду ложкой, сформировав оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Переложите картофельные оладьи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметанным соусом.

Как сделать сметанный соус

Приготовьте соус, смешав сметану с нарезанной зеленью и солью. По желанию можно добавить ложечку белого хрена.

Смотрите видео, как сделать оладьи с индейкой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить драники с грибами и сыром. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом драников с кабачками и цветной капустой.

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Источник: Сегодня
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