Рецепт кето салата с индейкой и овощами от Кортни Кардашьян

Старшая сестра Ким Кардашьян придерживается кето диеты

Салат от Кортни Кардашьян с индейкой и овощами готовится очень просто. Он позволит вам быстро и здорово пообедать, вы будете сыты и не нарушите свою кето диету.

Найдите всего 15 минут, и это освежающее блюдо может стать вашим перекусом или легким ужином. Ознакомьтесь с полным списком ингредиентов и пошаговыми инструкциями ниже.

Кето салат от Кортни Кардашьян

Фото: poosh.com

Время приготовления:

11 минут

Ингредиенты:

1 чашка свежего органического салата ромен

2-3 свежие органические моркови, измельченные

Горсть органических помидоров черри, разрезанных пополам

1-2 полоски бекона из индейки

Органическая грудка индейки (с низким содержанием натрия)

Горсть нарезанного миндаля

Горсть орехов пекан

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Для заправки:

1/4 стакана свежевыжатого органического лимонного сока (примерно 2-3 лимона)

1 чайная ложка обычной органической горчицы

2 чайные ложки оливкового масла первого отжима

1 чайная ложка белого винного уксуса или рисового уксуса

Соль и перец

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Способ приготовления:

Приготовьте бекон из индейки и нарежьте его небольшими кусочками. Нарежьте помидоры черри. Скатайте грудку индейки в рулетики. Смешайте ингредиенты для заправки. Добавьте в тарелку салат, морковь, помидоры, нарезанный бекон и индейку. Соедините ингредиенты для заправки в соуснике.

Как подавать салат

Поставьте заправку и орехи рядом с тарелкой с салатом и добавляйте по мере необходимости.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного завтрака от Кортни Кардашьян.

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