Рецепт кето салата с индейкой и овощами от Кортни Кардашьян
Старшая сестра Ким Кардашьян придерживается кето диеты
Салат от Кортни Кардашьян с индейкой и овощами готовится очень просто. Он позволит вам быстро и здорово пообедать, вы будете сыты и не нарушите свою кето диету.
Найдите всего 15 минут, и это освежающее блюдо может стать вашим перекусом или легким ужином. Ознакомьтесь с полным списком ингредиентов и пошаговыми инструкциями ниже.
Кето салат от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 11 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка свежего органического салата ромен
- 2-3 свежие органические моркови, измельченные
- Горсть органических помидоров черри, разрезанных пополам
- 1-2 полоски бекона из индейки
- Органическая грудка индейки (с низким содержанием натрия)
- Горсть нарезанного миндаля
- Горсть орехов пекан
Для заправки:
- 1/4 стакана свежевыжатого органического лимонного сока (примерно 2-3 лимона)
- 1 чайная ложка обычной органической горчицы
- 2 чайные ложки оливкового масла первого отжима
- 1 чайная ложка белого винного уксуса или рисового уксуса
- Соль и перец
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Способ приготовления:
- Приготовьте бекон из индейки и нарежьте его небольшими кусочками.
- Нарежьте помидоры черри.
- Скатайте грудку индейки в рулетики.
- Смешайте ингредиенты для заправки.
- Добавьте в тарелку салат, морковь, помидоры, нарезанный бекон и индейку.
- Соедините ингредиенты для заправки в соуснике.
Как подавать салат
Поставьте заправку и орехи рядом с тарелкой с салатом и добавляйте по мере необходимости.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезного завтрака от Кортни Кардашьян.
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