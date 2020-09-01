Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт кето салата с индейкой и овощами от Кортни Кардашьян

Сегодня, 17:38

Старшая сестра Ким Кардашьян придерживается кето диеты

Салат от Кортни Кардашьян с индейкой и овощами готовится очень просто. Он позволит вам быстро и здорово пообедать, вы будете сыты и не нарушите свою кето диету.

Найдите всего 15 минут, и это освежающее блюдо может стать вашим перекусом или легким ужином. Ознакомьтесь с полным списком ингредиентов и пошаговыми инструкциями ниже.

Кето салат от Кортни Кардашьян

Фото: poosh.com

Время приготовления:

  • 11 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежего органического салата ромен
  • 2-3 свежие органические моркови, измельченные
  • Горсть органических помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1-2 полоски бекона из индейки
  • Органическая грудка индейки (с низким содержанием натрия)
  • Горсть нарезанного миндаля
  • Горсть орехов пекан

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Для заправки:

  • 1/4 стакана свежевыжатого органического лимонного сока (примерно 2-3 лимона)
  • 1 чайная ложка обычной органической горчицы
  • 2 чайные ложки оливкового масла первого отжима
  • 1 чайная ложка белого винного уксуса или рисового уксуса
  • Соль и перец

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Способ приготовления:

  1. Приготовьте бекон из индейки и нарежьте его небольшими кусочками.
  2. Нарежьте помидоры черри.
  3. Скатайте грудку индейки в рулетики.
  4. Смешайте ингредиенты для заправки.
  5. Добавьте в тарелку салат, морковь, помидоры, нарезанный бекон и индейку.
  6. Соедините ингредиенты для заправки в соуснике.

Как подавать салат

Поставьте заправку и орехи рядом с тарелкой с салатом и добавляйте по мере необходимости.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного завтрака от Кортни Кардашьян.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь осенний тарт с грушами и голубым сыром Дима Коляденко поделился рецептом любимого салата Рецепт теплого кокосового пудинга с ванилью и мускатным орехом Кулинарный хит из ТikTok: тыквенный крем-суп без сливок
салат рецепт Кортни Кардашьян
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:29Шоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Сегодня, 10:17Events

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

Сегодня, 07:18Events

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Сегодня, 05:55Fun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

Сегодня, 05:20Events

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

Вчера, 22:20Афиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

Вчера, 18:08Шоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

Вчера, 17:00Events

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

Вчера, 15:03Events

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Вчера, 14:35Fun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

30 августаТехно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

30 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

Новости партнеров

"Засудили до страти": актор Єфремов озвучив останнє прохання
"Засудили до страти": актор Єфремов озвучив останнє прохання
Развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже "положили глаз"
Развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже "положили глаз"
Что будет с организмом, если есть 12 яиц в неделю? Эксперимент
Что будет с организмом, если есть 12 яиц в неделю? Эксперимент
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Тіна Кароль вперше поділилася унікальним кадрами свого весілля
Тіна Кароль вперше поділилася унікальним кадрами свого весілля
За італійським рецептом. Як приготувати фаршировані помідори
За італійським рецептом. Як приготувати фаршировані помідори
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять