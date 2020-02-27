Рецепт классической творожной запеканки с изюмом в мультиварке
Самая вкусная запеканка из творога
Творожная запеканка с изюмом – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Классическую запеканку из творога делают в духовке, но в мультиварке она получается не хуже.
Важно следовать следующему порядку действий: сначала взбить яйца с сахаром, а затем постепенно ввести творог и манную крупу. Изюм – в самом конце. Некоторые хозяйки для более нежной консистенции добавляют немного сливок или молока.
Запеканка творожная с изюмом
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 209 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 100 мл молока
- 120 г сахара
- 2-3 яйца
- 50 г манной крупы
- 40 г крахмала
- 2 горсти изюма
- Цедра половины лимона или апельсина
- 1 ч. л. лимонного сока
- Ванилин – на кончике ножа
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Чашу мультиварки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями.
- Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко, творог, сок и цедру лимона и перемешайте. Затем добавьте манную крупу, крахмал, ванилин и соль и хорошо перемешайте.
- Всыпьте промытый изюм и перемешайте. Переложите массу в чашу мультиварки. Готовьте в режиме "Выпечка" около 50 минут. Готовность проверьте зубочисткой – если она выходит сухой, запеканка готова, если нет – то готовьте еще 10-15 минут.
- Остудите и выньте запеканку. Подавайте запеканку с медом, джемом или сметаной.
Полезный совет
Запеканка будет еще нежней, если белки взбить отдельно в пышную массу и ввести в тесто в самом конце.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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