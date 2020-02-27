Рецепт классической творожной запеканки с изюмом в мультиварке

Самая вкусная запеканка из творога

Творожная запеканка с изюмом – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Классическую запеканку из творога делают в духовке, но в мультиварке она получается не хуже.

Важно следовать следующему порядку действий: сначала взбить яйца с сахаром, а затем постепенно ввести творог и манную крупу. Изюм – в самом конце. Некоторые хозяйки для более нежной консистенции добавляют немного сливок или молока.

Запеканка творожная с изюмом

Запеканка из творога в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г творога

100 мл молока

120 г сахара

2-3 яйца

50 г манной крупы

40 г крахмала

2 горсти изюма

Цедра половины лимона или апельсина

1 ч. л. лимонного сока

Ванилин – на кончике ножа

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Чашу мультиварки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко, творог, сок и цедру лимона и перемешайте. Затем добавьте манную крупу, крахмал, ванилин и соль и хорошо перемешайте. Всыпьте промытый изюм и перемешайте. Переложите массу в чашу мультиварки. Готовьте в режиме "Выпечка" около 50 минут. Готовность проверьте зубочисткой – если она выходит сухой, запеканка готова, если нет – то готовьте еще 10-15 минут. Остудите и выньте запеканку. Подавайте запеканку с медом, джемом или сметаной.

Полезный совет

Запеканка будет еще нежней, если белки взбить отдельно в пышную массу и ввести в тесто в самом конце.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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