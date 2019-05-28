Рецепт клубничного пирога с творогом
Готовим тарт с творожной начинкой и ягодами
Пирог с клубникой и творогом очень похож на чизкейк. В нем преобладает вкус творога, а ягоды только оттеняют его и придают приятный аромат.
Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:
Вначале вам нужно будет приготовить песочное тесто, отправить его в форму и слегка подсушить в духовке. Затем выложить сверху творожный крем и клубничную начинку, а после этого вернуть в духовку еще на час.
Пирог с творогом и клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 150 г сахара
- 2 ч.л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 200-300 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
Для начинки:
- 600 г творога
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 100 г крахмала
- 300 г ягод
- Сахарная пудра – для украшения
Читайте такжеПесочный пирог с клубникой и хрустящей крошкой
Рецепт приготовления:
- Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут.
- Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут.
- Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать.
- Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой.
- Творожную массу выложить на тесто, разровнять.
- Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой.
- На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 60 минут.
- Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку в мультиварке.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт диетических блинов из овсяной муки Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром
Источник: Сегодня