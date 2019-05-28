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Рецепт клубничного пирога с творогом

Готовим тарт с творожной начинкой и ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Творожный пирог с клубникой
Творожный пирог с клубникой
Фото: Depositphotos

Пирог с клубникой и творогом очень похож на чизкейк. В нем преобладает вкус творога, а ягоды только оттеняют его и придают приятный аромат. 

Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:

Вначале вам нужно будет приготовить песочное тесто, отправить его в форму и слегка подсушить в духовке. Затем выложить сверху творожный крем и клубничную начинку, а после этого вернуть в духовку еще на час.

Пирог с творогом и клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 150 г сахара
  • 2 ч.л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 200-300 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

Для начинки:

  • 600 г творога
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г крахмала 
  • 300 г ягод 
  • Сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут.
  2. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут.
  3. Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать.
  4. Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой. 
  5. Творожную массу выложить на тесто, разровнять.
  6. Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой.
  7. На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 60 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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