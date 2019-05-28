Рецепт клубничного пирога с творогом

Готовим тарт с творожной начинкой и ягодами

Творожный пирог с клубникой Фото: Depositphotos

Пирог с клубникой и творогом очень похож на чизкейк. В нем преобладает вкус творога, а ягоды только оттеняют его и придают приятный аромат.

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Вначале вам нужно будет приготовить песочное тесто, отправить его в форму и слегка подсушить в духовке. Затем выложить сверху творожный крем и клубничную начинку, а после этого вернуть в духовку еще на час.

Пирог с творогом и клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

150 г сливочного масла или маргарина

150 г сахара

2 ч.л. ванильного сахара

1 яйцо

200-300 г муки

2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

Для начинки:

600 г творога

4 яйца

150 г сахара

100 г крахмала

300 г ягод

Сахарная пудра – для украшения

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Рецепт приготовления:

Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут. Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать. Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой. Творожную массу выложить на тесто, разровнять. Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой. На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 60 минут. Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

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