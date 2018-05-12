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Рецепт ко Дню матери: торт "Виктория" с клубникой и сливками

Порадуйте свою маму вкусным подарком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Торт &quot;Виктория&quot; Фото: pixabay.com
Торт "Виктория" Фото: pixabay.com

День матери – международный праздник, который в 2018 году выпадает на 13 мая. Это отличный повод приготовить вкусный десерт для мамы. Торт "Виктория" станет идеальным вариантом. Названный в честь английской королевы Виктории, он представляет собой воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом.

Торт "Виктория"

Ингредиенты:

  • размягченное сливочное масло – 250 г + для смазывания
  • светло-коричневый сахар – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • самовосходящая мука 250 г + для посыпки
  • семена половины ванильного стручка
  • цедра одного лимона
  • сахарная пудра - 1 ст.л. + для посыпки
  • сливки для взбивания – 100 г
  • клубничный джем – 4 ст.л.
  • свежая клубника – 100 г 
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 170 C. Смазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки.
  2. Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. 
  3. Всыпать просеянную муку и семена ванили.
  4. Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить коржи на решетку. Полностью остудить.
  5. Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков.
  6. Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто 2 ч.л. разрыхлителя.

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Смотрите видео о необычной истории обычной матери-героини:


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Источник: "Сегодня"

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