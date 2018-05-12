Рецепт ко Дню матери: торт "Виктория" с клубникой и сливками
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День матери – международный праздник, который в 2018 году выпадает на 13 мая. Это отличный повод приготовить вкусный десерт для мамы. Торт "Виктория" станет идеальным вариантом. Названный в честь английской королевы Виктории, он представляет собой воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом.
Торт "Виктория"
Ингредиенты:
- размягченное сливочное масло – 250 г + для смазывания
- светло-коричневый сахар – 250 г
- яйца – 4 шт.
- самовосходящая мука 250 г + для посыпки
- семена половины ванильного стручка
- цедра одного лимона
- сахарная пудра - 1 ст.л. + для посыпки
- сливки для взбивания – 100 г
- клубничный джем – 4 ст.л.
- свежая клубника – 100 г
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 170 C. Смазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки.
- Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному.
- Всыпать просеянную муку и семена ванили.
- Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить коржи на решетку. Полностью остудить.
- Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков.
- Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто 2 ч.л. разрыхлителя.
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Источник: "Сегодня"