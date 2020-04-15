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Рецепт легкого творожного пирога на Пасху от Лилии Ребрик

Готовим вкусный и простой праздничный десерт

Ирина Павлина
Сегодня, 17:50

Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик уже готовится к Пасхе.

Празднование, говорит телезвезда, пройдет в тесном семейном кругу. Но оставить мужа и дочерей без вкусненького она не может. Лилия поделилась рецептом сладкого пирога, который любит готовить для родных. С таким десертом справятся даже начинающие кулинары.

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"У нас есть традиция – на Пасху мы всегда ездили к моим родителям в Черновцы, – говорит Лилия Ребрик. – Учитывая обстоятельства, в этом году, конечно, такого путешествия не будет. К сожалению. Как и традиционного освящения пасхальной корзины. Но мы стараемся не грустить, воспринимаем этот период так, что его просто надо пережить".

Лилия Ребрик с детьми
Лилия Ребрик с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как и большинство украинцев, ведущая проведет пасхальные праздники в тесном семейном кругу – вместе с мужем и дочками. А чтобы развлечь малышек, будут раскрашивать яйца к праздничному столу. Лилия любит радовать родных вкусной выпечкой и с радостью делится рецептом творожного пирога, который можно приготовить на Пасху.

Творожный пирог на Пасху

Творожный пирог от Лилии Ребрик
Творожный пирог от Лилии Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Начинка: к 400 г творога (5% или 9% жирности) добавляем 3 яйца, 200 г сметаны (20% или 15%), 125 г сахара (можно меньше), 10 г ванилина, 1 столовую ложку картофельного крахмала. Все перемешиваем блендером и откладываем в сторону, начинка должна немного постоять.

Тесто: 250-300 г муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и 50 г какао. Все растираем руками. Должна получиться мелкая мокрая крошка.

Смотрите видео, как приготовить салат "Мимоза" от Лилии Ребрик:

Берем форму, стелем пергаментную бумагу (ничем не смазываем), чуть больше половины теста высыпаем в форму, дальше заливаем начинкой и посыпаем сверху оставшимся тестом.

Ставим в разогретую духовку на 180 ºС на 40 минут. Пирог готов!

Напомним, ранее мы делились рецептом пасхальных куличей от Максима Сикоры. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать необычные бутерброды от Лилии Ребрик.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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