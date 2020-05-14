Рецепт легкого весеннего супа со шпинатом
Готовим вегетарианский суп со шпинатом и яйцом
Зеленый суп со шпинатом можно приготовить буквально за полчаса. Он получается очень сытным и вкусным. Для основы подойдет любой бульон или просто вода.
Варить суп из шпината можно в любое время года, если у вас есть замороженные листья собственного приготовления или из магазина.
Суп со шпинатом и яйцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2.5-3 л воды или бульона
- 1/2 пакета шпината
- 3 небольших картофелины
- 1 луковица
- 1 небольшая морковь
- 2 яйца
- сливочное масло
- соль, перец
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Картофель порезать мелкими кубиками, нашинковать лук, морковь натереть на терке.
- Воду или бульон довести до кипения, посолить.
- Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь, пассеровать 3-4 минуты. Картофель опустить в бульон, варить до полуготовности. Выложить обжаренные лук и морковь.
- На сковороде растопить столовую ложку сливочного масла, добавить замороженный шпинат, потушить 5 минут, пока шпинат полностью не разморозится.
- Добавить шпинат в суп, добавить перец горошком, лавровый лист.
- Взбить вилкой яйца, в кастрюле вилкой сделать "воронку", медленно струйкой влить туда яйца, постоянно размешивая. Варить еще 2 минуты и накрыть крышкой.
Как подавать суп
Подавайте суп со шпинатом горячим, по желанию добавив сметану или гренки.
Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Мы также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.
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Источник: Сегодня