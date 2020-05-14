Рецепт легкого весеннего супа со шпинатом

Готовим вегетарианский суп со шпинатом и яйцом

Зеленый суп со шпинатом можно приготовить буквально за полчаса. Он получается очень сытным и вкусным. Для основы подойдет любой бульон или просто вода.

Варить суп из шпината можно в любое время года, если у вас есть замороженные листья собственного приготовления или из магазина.

Суп со шпинатом и яйцом

Суп со шпинатом и яйцом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2.5-3 л воды или бульона

1/2 пакета шпината

3 небольших картофелины

1 луковица

1 небольшая морковь

2 яйца

сливочное масло

соль, перец

лавровый лист

Способ приготовления:

Картофель порезать мелкими кубиками, нашинковать лук, морковь натереть на терке. Воду или бульон довести до кипения, посолить. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь, пассеровать 3-4 минуты. Картофель опустить в бульон, варить до полуготовности. Выложить обжаренные лук и морковь. На сковороде растопить столовую ложку сливочного масла, добавить замороженный шпинат, потушить 5 минут, пока шпинат полностью не разморозится. Добавить шпинат в суп, добавить перец горошком, лавровый лист. Взбить вилкой яйца, в кастрюле вилкой сделать "воронку", медленно струйкой влить туда яйца, постоянно размешивая. Варить еще 2 минуты и накрыть крышкой.

Как подавать суп

Подавайте суп со шпинатом горячим, по желанию добавив сметану или гренки.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Мы также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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