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Рецепт легкого весеннего супа со шпинатом

Готовим вегетарианский суп со шпинатом и яйцом

Ирина Павлина
Сегодня, 15:09

Зеленый суп со шпинатом можно приготовить буквально за полчаса. Он получается очень сытным и вкусным. Для основы подойдет любой бульон или просто вода.

Варить суп из шпината можно в любое время года, если у вас есть замороженные листья собственного приготовления или из магазина.

Суп со шпинатом и яйцом

Суп со шпинатом и яйцом
Суп со шпинатом и яйцом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2.5-3 л воды или бульона
  • 1/2 пакета шпината
  • 3 небольших картофелины
  • 1 луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 2 яйца
  • сливочное масло
  • соль, перец
  • лавровый лист

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Способ приготовления:

  1. Картофель порезать мелкими кубиками, нашинковать лук, морковь натереть на терке.
  2. Воду или бульон довести до кипения, посолить.
  3. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь, пассеровать 3-4 минуты. Картофель опустить в бульон, варить до полуготовности. Выложить обжаренные лук и морковь.
  4. На сковороде растопить столовую ложку сливочного масла, добавить замороженный шпинат, потушить 5 минут, пока шпинат полностью не разморозится.
  5. Добавить шпинат в суп, добавить перец горошком, лавровый лист.
  6. Взбить вилкой яйца, в кастрюле вилкой сделать "воронку", медленно струйкой влить туда яйца, постоянно размешивая. Варить еще 2 минуты и накрыть крышкой.

Как подавать суп

Подавайте суп со шпинатом горячим, по желанию добавив сметану или гренки.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Мы также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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