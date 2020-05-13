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Рецепт легкой запеканки из кабачков с курицей и сыром

Готовим вкусную и полезную запеканку из овощей

Ирина Павлина
Сегодня, 11:09

Запеканка из кабачков и курицы в духовке – это возможность быстро приготовить вкусный и полезный обед или ужин. Молодые кабачки в рецепте можно заменить цукини, а вместо курицы взять филе индейки.

Перед тем, как добавлять тертые овощи, их нужно хорошо отжать, иначе блюдо получится водянистым и плохо пропечется.

Запеканка из курицы и кабачков

Запеканка из кабачков с курицей
Запеканка из кабачков с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 900 г молодых кабачков
  • 400 г куриного филе
  • 1 головка лука
  • 2 яйца
  • 50 г твердого сыра
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. горчицы
  • 4-5 веточек зелени петрушки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки вымойте, срежьте кончики. Натрите овощи на крупной терке.
  2. Переложите кабачки в дуршлаг, отожмите их слегка ложкой, чтобы стек сок.
  3. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте маленькими кубиками.
  4. Выложите мясо в миску, добавьте к нему горчицу и сметану. Приправьте по вкусу свежемолотым перцем и солью. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться.
  5. Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
  6. Сыр натрите на крупной терке. Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте сыр и петрушку в миску с куриным филе.
  7. Всыпьте жареный лук, вбейте яйца, добавьте хорошо отжатые кабачки. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты.
  8. Духовку разогрейте до 190 ºC. Жаропрочную форму смажьте подсолнечным маслом. Выложите в нее полученную кабачковую массу.
  9. Поставьте форму на верхний уровень духовки на решетку. Готовьте блюдо 45-50 минут. Верх должен подрумяниться.
  10. Достаньте запеканку из курицы с кабачками из духовки. Дайте немного остыть, после разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Полезный совет

Если вы используете разъемную форму, оберните ее снизу фольгой, чтобы не вытекла заливка.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины:

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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Источник: Сегодня
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