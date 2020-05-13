Рецепт легкой запеканки из кабачков с курицей и сыром
Готовим вкусную и полезную запеканку из овощей
Запеканка из кабачков и курицы в духовке – это возможность быстро приготовить вкусный и полезный обед или ужин. Молодые кабачки в рецепте можно заменить цукини, а вместо курицы взять филе индейки.
Перед тем, как добавлять тертые овощи, их нужно хорошо отжать, иначе блюдо получится водянистым и плохо пропечется.
Запеканка из курицы и кабачков
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 137 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 900 г молодых кабачков
- 400 г куриного филе
- 1 головка лука
- 2 яйца
- 50 г твердого сыра
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. горчицы
- 4-5 веточек зелени петрушки
- 1 ст. л. растительного масла
- Перец черный свежемолотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки вымойте, срежьте кончики. Натрите овощи на крупной терке.
- Переложите кабачки в дуршлаг, отожмите их слегка ложкой, чтобы стек сок.
- Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте маленькими кубиками.
- Выложите мясо в миску, добавьте к нему горчицу и сметану. Приправьте по вкусу свежемолотым перцем и солью. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться.
- Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Сыр натрите на крупной терке. Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте сыр и петрушку в миску с куриным филе.
- Всыпьте жареный лук, вбейте яйца, добавьте хорошо отжатые кабачки. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты.
- Духовку разогрейте до 190 ºC. Жаропрочную форму смажьте подсолнечным маслом. Выложите в нее полученную кабачковую массу.
- Поставьте форму на верхний уровень духовки на решетку. Готовьте блюдо 45-50 минут. Верх должен подрумяниться.
- Достаньте запеканку из курицы с кабачками из духовки. Дайте немного остыть, после разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.
Полезный совет
Если вы используете разъемную форму, оберните ее снизу фольгой, чтобы не вытекла заливка.
Смотрите видео, как сделать куриные маффины:
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощной запеканки на ужин.
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Источник: Сегодня