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Рецепт летнего салата с арбузом гриль и моцареллой

Сегодня, 10:26

Салат с запеченным арбузом и сыром – это очень вкусно, просто и необычно

Прекрасный способ подать арбуз необычно – запечь его на гриле и добавить в салат. Получится отличный вкус, потому что арбуз сочный, а благодаря содержанию природного сахара его мякоть карамелизуется.

Просто добавьте немного специй и запеките ломтики по три минуты с каждой стороны. Арбуз пустит сок, поэтому мы не используем заправку для салата.

Салат из арбуза с сыром и зеленью

Салат с арбузом и сыром
Салат с арбузом и сыром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти арбуза
  • 120 г мини-моцареллы
  • 1 пучок молодой свекольной ботвы, рукколы или шпината
  • Растительное масло
  • Специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мякоть арбуза нарезать на небольшие ломтики толщиной 2-3 см. Зелень промыть и обсушить.
  2. Мини-моцареллу освободить от рассола.
  3. Решетку гриля или сковороду-гриль хорошо разогреть, немного смазать растительным маслом и выложить ломтики арбуза. Дать арбузу поджариться с двух сторон и снять с огня.
  4. На тарелку выложить листья салата. Сверху выложить поджаренный арбуз вместе с соком и шарики мини-моцареллы.
  5. Готовое блюдо по желанию можно сбрызнуть бальзамическим соусом, украсить листочками зеленого базилика и поджаренными кедровыми орехами.

Полезный совет

Моцареллу можно заменить на домашнюю брынзу. Вкус получится не менее интересный.

Смотрите видео, как выбрать хороший арбуз:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с арбузом на гриле от Дмитрия Горовенко, а также писали, как сделать салат с арбузом и фетой по рецепту диетолога Светланы Фус.

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Источник: Сегодня
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