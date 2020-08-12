Рецепт летнего салата с арбузом гриль и моцареллой

Салат с запеченным арбузом и сыром – это очень вкусно, просто и необычно

Прекрасный способ подать арбуз необычно – запечь его на гриле и добавить в салат. Получится отличный вкус, потому что арбуз сочный, а благодаря содержанию природного сахара его мякоть карамелизуется.

Просто добавьте немного специй и запеките ломтики по три минуты с каждой стороны. Арбуз пустит сок, поэтому мы не используем заправку для салата.

Салат из арбуза с сыром и зеленью

Салат с арбузом и сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г мякоти арбуза

120 г мини-моцареллы

1 пучок молодой свекольной ботвы, рукколы или шпината

Растительное масло

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Мякоть арбуза нарезать на небольшие ломтики толщиной 2-3 см. Зелень промыть и обсушить. Мини-моцареллу освободить от рассола. Решетку гриля или сковороду-гриль хорошо разогреть, немного смазать растительным маслом и выложить ломтики арбуза. Дать арбузу поджариться с двух сторон и снять с огня. На тарелку выложить листья салата. Сверху выложить поджаренный арбуз вместе с соком и шарики мини-моцареллы. Готовое блюдо по желанию можно сбрызнуть бальзамическим соусом, украсить листочками зеленого базилика и поджаренными кедровыми орехами.

Полезный совет

Моцареллу можно заменить на домашнюю брынзу. Вкус получится не менее интересный.

Смотрите видео, как выбрать хороший арбуз:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с арбузом на гриле от Дмитрия Горовенко, а также писали, как сделать салат с арбузом и фетой по рецепту диетолога Светланы Фус.

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