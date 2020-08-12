Рецепт летнего салата с арбузом гриль и моцареллой
Салат с запеченным арбузом и сыром – это очень вкусно, просто и необычно
Прекрасный способ подать арбуз необычно – запечь его на гриле и добавить в салат. Получится отличный вкус, потому что арбуз сочный, а благодаря содержанию природного сахара его мякоть карамелизуется.
Просто добавьте немного специй и запеките ломтики по три минуты с каждой стороны. Арбуз пустит сок, поэтому мы не используем заправку для салата.
Салат из арбуза с сыром и зеленью
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 131 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г мякоти арбуза
- 120 г мини-моцареллы
- 1 пучок молодой свекольной ботвы, рукколы или шпината
- Растительное масло
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Мякоть арбуза нарезать на небольшие ломтики толщиной 2-3 см. Зелень промыть и обсушить.
- Мини-моцареллу освободить от рассола.
- Решетку гриля или сковороду-гриль хорошо разогреть, немного смазать растительным маслом и выложить ломтики арбуза. Дать арбузу поджариться с двух сторон и снять с огня.
- На тарелку выложить листья салата. Сверху выложить поджаренный арбуз вместе с соком и шарики мини-моцареллы.
- Готовое блюдо по желанию можно сбрызнуть бальзамическим соусом, украсить листочками зеленого базилика и поджаренными кедровыми орехами.
Полезный совет
Моцареллу можно заменить на домашнюю брынзу. Вкус получится не менее интересный.
Смотрите видео, как выбрать хороший арбуз:
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с арбузом на гриле от Дмитрия Горовенко, а также писали, как сделать салат с арбузом и фетой по рецепту диетолога Светланы Фус.
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