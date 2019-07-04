Рецепт малинового мороженого на йогурте

Это натуральное мороженое оценят любители ягод

Йогуртовое мороженое с малиной Фото: freepik.com

Как приготовить малиновое мороженое? Такой вопрос чаще всего возникает в пик ягодного сезона. В нашем рецепте освежающего десерта – целый килограмм малины, что не может не порадовать обладателей богатого урожая.

Смотрите видео, как выбрать безопасное мороженое:

Вам нужно будет приготовить из ягод пюре с добавлением лимонного сока, убрать из него косточки и заморозить вместе с йогуртом и сахаром. Все очень просто, вкусно и натурально!

Малиновое мороженое на йогурте

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 1,3 стакана

Лимонный сок — 2 ст. ложки

Натуральный йогурт без добавок — 1 стакан

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Рецепт приготовления:

В малину вылить весь лимонный сок и взбить в густое пюре в блендере. Полученную массу процедить через сито, избавившись от семечек. Добавить сахар, хорошо перемешать. Вылить йогурт и еще раз перемешать, следя, чтобы йогурта хватило на все малиновое пюре. Будущее мороженое вылить в контейнер и поставить в морозилку. Перемешивать каждый час, пока масса не застынет.

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