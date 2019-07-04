Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт малинового мороженого на йогурте

Это натуральное мороженое оценят любители ягод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Йогуртовое мороженое с малиной
Йогуртовое мороженое с малиной
Фото: freepik.com

Как приготовить малиновое мороженое? Такой вопрос чаще всего возникает в пик ягодного сезона. В нашем рецепте освежающего десерта – целый килограмм малины, что не может не порадовать обладателей богатого урожая.

Смотрите видео, как выбрать безопасное мороженое:

Вам нужно будет приготовить из ягод пюре с добавлением лимонного сока, убрать из него косточки и заморозить вместе с йогуртом и сахаром. Все очень просто, вкусно и натурально!

Малиновое мороженое на йогурте

Ингредиенты:

  • Малина — 1 кг
  • Сахар — 1,3 стакана
  • Лимонный сок — 2 ст. ложки
  • Натуральный йогурт без добавок — 1 стакан

Читайте также
Как приготовить идеальный малиновый сорбет

Рецепт приготовления:

  1. В малину вылить весь лимонный сок и взбить в густое пюре в блендере.
  2. Полученную массу процедить через сито, избавившись от семечек.
  3. Добавить сахар, хорошо перемешать. 
  4. Вылить йогурт и еще раз перемешать, следя, чтобы йогурта хватило на все малиновое пюре.
  5. Будущее мороженое вылить в контейнер и поставить в морозилку. Перемешивать каждый час, пока масса не застынет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мороженое из сгущенного молока на палочках. "Сегодня" также делились рецептом веганского мороженого от Гордона Рамзи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вкусный салат из курицы с овощами: рецепт дня Как приготовить запеченные баклажаны с мясом в духовке: пошаговый рецепт Как приготовить шарлотку с яблоками в микроволновке: пошаговый рецепт Как приготовить малиновое варенье в мультиварке: пошаговый рецепт
ягоды малина мороженое рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Ани Лорак показала фото с отдыха
Ани Лорак показала фото с отдыха

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Сегодня, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:41Стиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Вчера, 07:09Fun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Новости партнеров

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Жиросжигающий фитнес: 10 лучших упражнений для похудения
Жиросжигающий фитнес: 10 лучших упражнений для похудения
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь