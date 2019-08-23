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Рецепт миндального молока от Кортни Кардашьян

Молоко из миндаля – отличная альтернатива коровьему

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Миндальное молоко могут пить люди, не переносящие молоко животных и соевое молоко. Оно не содержит лактозы и холестерина.

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Ниже мы поделимся рецептом миндального молока от Кортни Кардашьян – американской светской львицы и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Как и коровье молоко, оно включает витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.

Миндальное молоко: рецепт

Фото: Ivan Solis

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки сырого несоленого миндаля
  • 6 чашек воды
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду и залить миндаль на три минуты.
  2. Слить жидкость и промыть холодной водой.
  3. Почистить миндаль вручную.
  4. Насыпать очищенный миндаль в блендер, добавить воду. Взбивать в течение двух минут или пока все не превратится в однородную смесь. По желанию добавить ванильный экстракт.
  5. Процедить молоко через несколько слоев марли.
  6. Перелить миндальное молоко в банку с крышкой и хранить не больше трех дней.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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Источник: Сегодня
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