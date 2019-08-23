Рецепт миндального молока от Кортни Кардашьян
Молоко из миндаля – отличная альтернатива коровьему
Миндальное молоко могут пить люди, не переносящие молоко животных и соевое молоко. Оно не содержит лактозы и холестерина.
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Ниже мы поделимся рецептом миндального молока от Кортни Кардашьян – американской светской львицы и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Как и коровье молоко, оно включает витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.
Миндальное молоко: рецепт
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки сырого несоленого миндаля
- 6 чашек воды
- 1 чайная ложка ванильного экстракта – по желанию
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Способ приготовления:
- Вскипятить воду и залить миндаль на три минуты.
- Слить жидкость и промыть холодной водой.
- Почистить миндаль вручную.
- Насыпать очищенный миндаль в блендер, добавить воду. Взбивать в течение двух минут или пока все не превратится в однородную смесь. По желанию добавить ванильный экстракт.
- Процедить молоко через несколько слоев марли.
- Перелить миндальное молоко в банку с крышкой и хранить не больше трех дней.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.
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Источник: Сегодня