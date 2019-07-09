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Рецепт молочного мороженого с клубникой и сгущенкой

Готовим мороженое без сливок и яиц по рецепту Ирины Чадеевой, блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Мороженое с клубникой
Мороженое с клубникой
Фото: freepik.com

Вкусное домашнее мороженое можно приготовить без использования молока и сливок. Летом вам обязательного пригодится рецепт молочного мороженого на агаре с клубникой. 

Смотрите видео, как приготовить пломбир и фруктовое мороженое:


Если у вас нет мороженицы, приготовленную смесь нужно будет время от времени доставать из морозильной камеры и перемешивать вилкой.

Мороженое без сливок и яиц с клубникой

Ингредиенты:

  • 750 г молока – 2,5%
  • 160 г сгущенки
  • 90 г сахара
  • 3 г агара
  • 100 г воды для агара
  • 160 г клубники

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Рецепт приготовления:

  1. В кастрюльке смешайте молоко с сахаром и сгущенкой, подогрейте, чтобы сахар растворился. Смесь должна стать горячей, но не кипеть.
  2. Агар залейте водой и доведите до кипения. Кипятите на медленном огне около минуты, помешивая, чтобы агар полностью растворился, а жидкость загустела и стала похожей на кисель.
  3. Сначала добавьте к агару немного горячей молочной смеси, хорошо перемешайте. 
  4. Влейте раствор агара обратно в молочную смесь, перемешайте и остудите при постоянном помешивании (это нужно, чтобы агар не застыл куском). Затем поставьте в холодильник на 4 часа, чтобы смесь полностью охладилась.
  5. Перелейте в мороженицу процеженную массу и замораживайте по инструкции, около 40 минут.
  6. Тем временем клубнику порежьте кусочками и слегка подморозьте.
  7. Добавьте клубнику в мороженое, когда оно будет почти готово.
  8. Мягкое мороженое перелейте в контейнер или порционные формочки и отправьте в морозильную камеру на несколько часов.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового мороженого на йогурте. "Сегодня" также писали, как приготовить банановое мороженое от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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