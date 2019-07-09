Рецепт молочного мороженого с клубникой и сгущенкой
Готовим мороженое без сливок и яиц по рецепту Ирины Чадеевой, блогера и автора кулинарных книг
Вкусное домашнее мороженое можно приготовить без использования молока и сливок. Летом вам обязательного пригодится рецепт молочного мороженого на агаре с клубникой.
Смотрите видео, как приготовить пломбир и фруктовое мороженое:
Если у вас нет мороженицы, приготовленную смесь нужно будет время от времени доставать из морозильной камеры и перемешивать вилкой.
Мороженое без сливок и яиц с клубникой
Ингредиенты:
- 750 г молока – 2,5%
- 160 г сгущенки
- 90 г сахара
- 3 г агара
- 100 г воды для агара
- 160 г клубники
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Рецепт приготовления:
- В кастрюльке смешайте молоко с сахаром и сгущенкой, подогрейте, чтобы сахар растворился. Смесь должна стать горячей, но не кипеть.
- Агар залейте водой и доведите до кипения. Кипятите на медленном огне около минуты, помешивая, чтобы агар полностью растворился, а жидкость загустела и стала похожей на кисель.
- Сначала добавьте к агару немного горячей молочной смеси, хорошо перемешайте.
- Влейте раствор агара обратно в молочную смесь, перемешайте и остудите при постоянном помешивании (это нужно, чтобы агар не застыл куском). Затем поставьте в холодильник на 4 часа, чтобы смесь полностью охладилась.
- Перелейте в мороженицу процеженную массу и замораживайте по инструкции, около 40 минут.
- Тем временем клубнику порежьте кусочками и слегка подморозьте.
- Добавьте клубнику в мороженое, когда оно будет почти готово.
- Мягкое мороженое перелейте в контейнер или порционные формочки и отправьте в морозильную камеру на несколько часов.
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Источник: Сегодня