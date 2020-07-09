Рецепт мраморных брауни с прослойкой из сливочного сыра

В этих пирожных очень удачно сочетаются тягучее шоколадное тесто и нежная сырная начинка

Брауни – это быстрые шоколадные пирожные, которые можно испечь к чаю или кофе. В тесто часто добавляют орехи, изюм, шоколадные чипсы, арахисовое масло, разные ягоды и фрукты. Мы советуем приготовить мраморные брауни в духовке со сливочным сыром.

Мраморные брауни в духовке

Брауни со сливочным сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

467 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для брауни:

0,5 чашки (115 г) несоленого сливочного масла

115 г черного шоколада

1,25 чашки (250 г) сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

2 больших яйца

0,5 чашки (65 г) муки

0,25 ч. л. соли

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Для сливочного слоя:

225 г сливочного сыра

1/3 чашки (65 г) сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

1 большое яйцо

Смотрите видео, как испечь брауни со свеклой:

Способ приготовления:

Сливочное масло порезать кусочками, шоколад крупно порубить. Положить шоколад с маслом в миску и растопить на водяной бане. Добавить ваниль и сахар, перемешать. По одному вбить в смесь яйца, хорошенько взбивая смесь деревянной ложкой после каждого добавления. Всыпать муку, соль и как следует все перемешать. Взбить сливочный сыр с сахаром, ванилью и яйцом. Квадратную форму со стороной 23 см застелить фольгой или бумагой для выпечки. Вылить в форму шоколадную смесь, оставив полчашки. Сверху вылить сливочную массу, аккуратно разровнять. Ложкой разложить поверх сливочного слоя остатки шоколадной смеси, после чего аккурано сделать узор ножом или зубочисткой. Выпекать при 160 ºС в течение 25-35 минут.

Как подавать брауни

Пирожные нужно полностью охладить и разрезать на порционные квадраты.

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.

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