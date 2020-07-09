Рецепт мраморных брауни с прослойкой из сливочного сыра
В этих пирожных очень удачно сочетаются тягучее шоколадное тесто и нежная сырная начинка
Брауни – это быстрые шоколадные пирожные, которые можно испечь к чаю или кофе. В тесто часто добавляют орехи, изюм, шоколадные чипсы, арахисовое масло, разные ягоды и фрукты. Мы советуем приготовить мраморные брауни в духовке со сливочным сыром.
Мраморные брауни в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 467 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для брауни:
- 0,5 чашки (115 г) несоленого сливочного масла
- 115 г черного шоколада
- 1,25 чашки (250 г) сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 2 больших яйца
- 0,5 чашки (65 г) муки
- 0,25 ч. л. соли
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Для сливочного слоя:
- 225 г сливочного сыра
- 1/3 чашки (65 г) сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 большое яйцо
Смотрите видео, как испечь брауни со свеклой:
Способ приготовления:
- Сливочное масло порезать кусочками, шоколад крупно порубить. Положить шоколад с маслом в миску и растопить на водяной бане.
- Добавить ваниль и сахар, перемешать. По одному вбить в смесь яйца, хорошенько взбивая смесь деревянной ложкой после каждого добавления.
- Всыпать муку, соль и как следует все перемешать.
- Взбить сливочный сыр с сахаром, ванилью и яйцом.
- Квадратную форму со стороной 23 см застелить фольгой или бумагой для выпечки.
- Вылить в форму шоколадную смесь, оставив полчашки. Сверху вылить сливочную массу, аккуратно разровнять.
- Ложкой разложить поверх сливочного слоя остатки шоколадной смеси, после чего аккурано сделать узор ножом или зубочисткой.
- Выпекать при 160 ºС в течение 25-35 минут.
Как подавать брауни
Пирожные нужно полностью охладить и разрезать на порционные квадраты.
Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.
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