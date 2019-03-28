Рецепт на 1 апреля: сладкие "суши" из воздушного риса

Такое угощение обязательно понравится детям

Сладкие "суши" на 1 апреля Фото: Pinterest

День смеха каждый год отмечают 1 апреля. Если вы хотите разыграть близких, приготовьте для них особый десерт – "суши" из воздушного риса, маршмэллоу и желейных конфет. Они будут в восторге от такого угощения.

Первоапрельские "суши"

Ингредиенты:

1/4 стакана масла

300 г белых мини-маршмэллоу

5 чашек воздушного риса (рассыпчатого)

Желейные конфеты – для украшения

Рецепт приготовления:

Смажьте форму размером 23 х 33 см маслом или сбрызните ее кулинарным спреем. В большой миске, подходящей для микроволновки, смешайте нарезанное масло и маршмэллоу. Нагревайте на высокой мощности в течение 1-2 минут, помешивая через каждые 30 секунд, пока масса не станет однородной. Достаньте миску из микроволновки и добавьте воздушный рис. С помощью ложки выложите смесь в подготовленную форму. Дайте остыть в течение 2 часов. Когда масса схватится, нарежьте ее на квадраты. Положите на каждый кусочек желейную рыбку и обвяжите плоской жевательной конфетой в виде ленты, чтобы сымитировать водоросли. Первоапрельское угощение готово!

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

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