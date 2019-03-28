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Рецепт на 1 апреля: сладкие "суши" из воздушного риса

Такое угощение обязательно понравится детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Сладкие "суши" на 1 апреля
Сладкие "суши" на 1 апреля
Фото: Pinterest

День смеха каждый год отмечают 1 апреля. Если вы хотите разыграть близких, приготовьте для них особый десерт – "суши" из воздушного риса, маршмэллоу и желейных конфет. Они будут в восторге от такого угощения. 

Первоапрельские "суши"

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана масла
  • 300 г белых мини-маршмэллоу
  • 5 чашек воздушного риса (рассыпчатого)
  • Желейные конфеты – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Смажьте форму размером 23 х 33 см маслом или сбрызните ее кулинарным спреем.
  2. В большой миске, подходящей для микроволновки, смешайте нарезанное масло и маршмэллоу.
  3. Нагревайте на высокой мощности в течение 1-2 минут, помешивая через каждые 30 секунд, пока масса не станет однородной. Достаньте миску из микроволновки и добавьте воздушный рис.
  4. С помощью ложки выложите смесь в подготовленную форму. Дайте остыть в течение 2 часов.
  5. Когда масса схватится, нарежьте ее на квадраты.
  6. Положите на каждый кусочек желейную рыбку и обвяжите плоской жевательной конфетой в виде ленты, чтобы сымитировать водоросли. Первоапрельское угощение готово!

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.

Смотрите видео о самых безумных розыгрышах со всего мира:

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Источник: Сегодня
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