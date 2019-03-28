Рецепт на 1 апреля: сладкие "суши" из воздушного риса
Такое угощение обязательно понравится детям
День смеха каждый год отмечают 1 апреля. Если вы хотите разыграть близких, приготовьте для них особый десерт – "суши" из воздушного риса, маршмэллоу и желейных конфет. Они будут в восторге от такого угощения.
Первоапрельские "суши"
Ингредиенты:
- 1/4 стакана масла
- 300 г белых мини-маршмэллоу
- 5 чашек воздушного риса (рассыпчатого)
- Желейные конфеты – для украшения
Рецепт приготовления:
- Смажьте форму размером 23 х 33 см маслом или сбрызните ее кулинарным спреем.
- В большой миске, подходящей для микроволновки, смешайте нарезанное масло и маршмэллоу.
- Нагревайте на высокой мощности в течение 1-2 минут, помешивая через каждые 30 секунд, пока масса не станет однородной. Достаньте миску из микроволновки и добавьте воздушный рис.
- С помощью ложки выложите смесь в подготовленную форму. Дайте остыть в течение 2 часов.
- Когда масса схватится, нарежьте ее на квадраты.
- Положите на каждый кусочек желейную рыбку и обвяжите плоской жевательной конфетой в виде ленты, чтобы сымитировать водоросли. Первоапрельское угощение готово!
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как разыгрывают 1 апреля в шоу-бизнесе и политике. Мы также сообщали о пользе и вреде празднования 1 апреля.
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Источник: Сегодня